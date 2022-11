OSUĐENA MALOLETNICA (16) KOJA JE NAPALA MEDICINSKU SESTRU: Viši sud u Nišu doneo presudu

Maloletna Z.S. (16) iz Niša, koja je 8.septembra ove godine, prilikom pokušaja razbojništva na ulici pretukla medicinsku sestru J.P.N. (37) iz Niša dok je išla na posao, osuđena je nepravosnažno na vaspitnu meru upućivanja u Vaspitno popravni dom u trajanju od najmanje šest meseci a najduže četiri godine.

Ovakvu prvostepenu presudu kojom je Z.S. oglašena krivom za razbojništvo u pokušaju u saizvršilaštvu, doneo je sudija za maloletnike Višeg suda u Nišu.

- Doneto je nepravnosnažno rešenje protiv Z.S.zbog krivičnog dela razbojništva u pokušaju u saizvršilaštvu. Izrečena je vaspitna mera upućivanja u vaspitno popravni dom u kome će provesti najmanje šest meseci a najviše četiri godine. Sud će svakih šest meseci razmotriti da li su ispunjeni uslovi za obustavu izvršenja mere ili za zamenu nekom drugom vaspitnom merom. Produžen joj je pritvor do upućivanja u Vapsitno popravni dom u Kruševcu koji može trajati najduže šest meseci - rekao je portparol Višeg suda u Nišu Miško Radivojević.

Napadnuta žena J.P.N. kaže da još ima psihičke traume zbog napada koji joj se desio na ulici, ali da je zadovoljna donetom presudom, ukoliko kao takva bude i pravosnažno potvrđena.

-Presuda je još uvek nepravosnažna, ali ako takva presuda bude i pravosnažno potvrđena ja ću biti zadovoljna. Psihički još uvek nisam dobro, traume ostaju, vraća mi se taj nemili događaj još uvek u mislima. Dok prolazimtim krajem, kada idem na posao, osvrćem se stalno, nisam mirna - kaže J.P.N.

Podsetimo, napad se desio 8. septembra na uglu Ulica generala Milojka Lešjanina i Drainčeve kada je J.P.N., koja radi kao medicinska sestra u MIN-ovom Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu radnika, pošla na posao. Ona je nakon silaska iz autobusa videla maloletnicu kako udara u jedan od autobusa na stajalištu ali je nastavila ka dispanzeru. Međutim, uskoro je bila napadnuta.

-Čim sam prešla prugu, čula sam da neko trči. Nisam se okretala. Samo me je uhvatila za kosu I počela da viče: „Daj pare, daj pare, ubiću te ku... jedna“. Bacila me je dole, počela je da me šutira da me udara, ja sam rekla, pošto sam videla da nema nigde nikoga, čekaj daću ti novac. Onda se ona okrenula, videla da nigde nema nikoga. Dozivala sam u pomoć onda su počele sve jače i jače batine. Sa njom je bio još jedan dečak koji je pokušao da iščupa torbu iz mojih ruku ali nisu uspeli da je uzmu. Ko zna šta bi bilo da nije stao jedan čovek u kolima koji me je odvezao u policiju, kaže J.P.N.

