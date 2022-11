OGLASIO SE DIREKTOR ZEMUNSKE OSNOVNE ŠKOLE U KOJOJ JE NAVODNO DOŠLO DO VRŠNJAČKOG NASILJA: Poručio je samo jedno!

Ilija Mitrović, direktor OŠ "Gornja varoš" u Zemunu, u kojoj je navodno došlo do vršnjačkog nasilja pre mesec dana između dva učenika petog razreda, objašnjava za Kurir da je do tuče došlo na jednom od odmora, a da su razredni starešina i nastavnici odmah reagovali.

- S obzirom na to da jedno dete ima ozbiljnih zdravstvenih problema, ovaj drugi đak, znajući to, kao i da ishitreno reaguje, uzeo mu je flašicu vode. To je dovelo do sukoba. Odmah smo obavestili roditelje, a učenicima usmeno saopštili opomenu pred smanjenje ocene iz vladanja. Smatrali smo da obojica treba da budu kažnjena.

Takođe, deca su bila na razgovoru s psihologom i pedagogom. Nismo obavestili Ministarstvo prosvete jer smo hteli da to rešimo razgovorom s roditeljima i psiholozima. Možda smo pogrešili što ih nismo oštrije kaznili, ali imali smo najbolje namere. Ranije nije bilo vršnjačkog nasilja među njima - poručio je direktor Mitrović.

