'SA TERASE SAM VIDEO JEZIV PRIZOR, DRVO JE BUKVALNO UŠLO U BMW!' Očevidac saobraćajke u Novom Sadu opisao kako je poginuo mladić

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko dva sata posle ponoći, u Bulevaru Jovana Dučića, kod broja 33, u Novom Sadu, na licu mesta stradao je mladić Muarem B. (35) iz Novog Sada, dok je devojčica (15) teško povređena.

U teškoj saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo jedno putničko vozilo novosadskih registarskih oznaka, kojim je upravljao nastradali mladić, kretao se za sada neutvrđenim smerom.

Kako saznajemo, najverovatnije je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u drvo.

Kako je rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, na licu mesta intervenisale su dve medicinske ekipe, a poziv su primili u 2 sata i 28 minuta.

Povređena maloletnica je sa politraumatskim povrdama posle inicijalnog zbrinjavanja prevezena u Dečju bolnicu. Mladić je na licu mesta preminuo.

- Petnaestogodišnjakinja je zadobila višestruke politraumatske povrede unutrašnjih organa i nalazi se na Odeljenju intenzivne nege dečje hirugije. Povređena je u svesnom stanju i i toku je dijagnostika - kaže dr Andrea Đuretić, portparolka Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu.

Prema dosadašnjim saznanjima, nesreća se dogodila kada je automobil BMW iz još neutvrđenih razloga izleteo sa puta i udario u drvo.

- Ne zna se kojim smerom se kretao automobil. Ali ono što je za sada utvrđeno, kola su udarila u ogromno drvo , koje se bukvalno prepolovilo od udarca i čak jedan deo drveta se "zabio" u automobil. Auto je gotovo prepolovljen, a na mestu nesreće intervenisali su i vatrogasci, kako bi izvukli nasteadalog - kaže naš izvor.

Na licu mesta jutros je moglo samo da se vidi drvo koje je na kraju isečeno na pola. Drugih tragova nije bilo.

- Čuo sam neverovatan udarac, a stanujem preko puta. Kada sam pogledao sa terase video sam jeziv prizor. Kola su bukvalno ušla u drvo. Nije mi jasno kako je to neko uspeo, to je ravan put, nema puno automobila u to vreme. Kojom brzinom se taj kretao nije mi jasno. Devojčica je komunicirala sa lekarima koji su je odma odvezli - kaže jedan od stanara u blizini nesreće.

