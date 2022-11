DRŽAO JE NOŽ I PRETIO DA ĆE MU ISEĆI NOGE Detalji optužnice protiv Kostića: Modni kreator tražio mladiću kutiju iz špajza, a onda ga je vezao

Zlostavljanje mladića H.Š. za koje je osumnjičen modni kreator Darko Kostić trajalo je satima, a kako se sumnja, Kostić je mladića zatvorio u špajz, vezao ga i pretio mu da će mu odseći noge.

Kostić je optužen da je 19. aprila oko 22.15 sati zlostavljao mladića u svom ateljeu. Prvo osnovno javno tužilaštvo predložilo je sudu da ga osudi na kaznu od dve godine zatvora.

Modni kreator je u junu prošle godine osuđen na godinu dana kućnog zatvora zbog polnog uznemiravanja maloletnika i držanja droge za ličnu upotrebu.

Kako se navodi u optužnici koju je protiv Kostića juče podiglo Prvo osnovno javno tužilaštvo, Kostić je kobnog 19. aprila oko 22.15 sati od žrtve H.Š. zahtevao da mu donese kutiju iz druge prostorije za koju je znao da se tu nije nalazila, a što je bio izgovor da oštećeni uđe u tu prostoriju. Kako saznajemo, Kostić je odmah ušao u pomenutu prostoriju za njim.

- Gurnuo ga je u špajz koji je bio tesan, uhvatio ga obema rukama ispod pasuha, zatim duks oštećenog koji je prethodno pripremio i poneo sa sobom stavio H.Š. preko usta i čvrsto ga vezao, a potom je ruke oštećenog stavio iza leđa žrtve i vezao ih čvrsto lastišem koji je takođe prethodno pripremio i poneo sa sobom - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Međutim, sumnja se da se modni kreator tu nije zaustavio, već je mladića, kako navode mediji, udario ispod oba kolena i zagradio ga manjim frižiderom tako da ne može da se kreće, nakon čega je Kostić izašao iz špajza.

- On se posle nekog vremena vratio u istu prostoriju, odvezao mladića, zatim otišao do kuhinje odakle je uzeo nož i došao do H.Š. i počeo da mu preti nožem. Rekao mu je da će mu iseći noge, zbog čega se mladić uplašio za svoj život - dodaje naš sagovornik.

Kako se navodi u optužnici protiv Kostića, mladić je uspeo da pobegne kada je okrivljeni modni kreator ušao u kupatilo.

- Oštećeni mladić je iskoristio taj trenutak, istrčao prema izlaznim vratima stana, otvorio ista i pobegao iz stana, dok je Kostić trčao za njim - dodaje naš sagovornik.

