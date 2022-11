ŠVERCERI IMAJU NOVU RUTU ZA DIL DROGOM, A SRBIJA JE TU KLJUČNA!? Beograd, Čačak, Niš... Ovako se prevoze opijati ka zapadu i istoku

Zapadni Balkan, a posebno Srbija glavne su rute narko klanova koji pokušavaju da na sve moguće načine svoju robu prevezu ka krajnjem odredištu - Evropskoj uniji, pokazuje mapa koju je izradila Agencija za narkotike EU.

Kako je pokazalo ovo istraživanje droga mahom prolazi kroz Srbiju, što iz Turske ka zemljama Zapadne Evrope sa dobrom kupovnom moći, ali i iz tih zemlja ka Turskoj. Prema istraživanju koje je objavljeno, iz Evrope ka Turskoj mahom idu sintetičke droge.

- Srbija ima dobar geostrateški položaj, ali kada je u pitanju trgovina narkoticima ta prednost postaje kobna okolnost zbog koje se heroin na putu ka Zapadu u Srbiji duže zadržava i jeftino prodaje - navodi se u istraživanju.

Na mapi koju su objavili kao tri ključna srpska grada za trgovinu droge u Srbiji su Beograd, Čačak i Niš. Agencija za narkotike, ukazuje na prisustvo grupa sa zapadnog Balkana u Belgiji i Holandiji, gde su luke Antverpen i Roterdam važne za uvoz i distribuciju droge u EU.

Nemačka, Italija, Španija, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo takođe su važne destinacije za te grupe kada je reč o tržištu kokaina, heroina i kanabisa u Evropi. Prema izveštaju Agencije za narkotike EU, sintetičke droge dolaze u Srbiju iz Zapadne Evrope. S druge strane, kokain, marihuana i heroin najčešče se švercuju iz Albanije, Kosova i Bugarske.

Posebno interesantno u izveštaju jeste to što je Kosovo glavna odrednica narko dilera. Droga prvo stiže na Kosovo, pa se zatim krijumčari dalje u druge države u Evropi.

Kanabis

Ključni gradovi u koje se doprema ova vrsta narkotika su Beograd i Niš. Kanabis u Srbiju dolazi preko Severne Makedonije, zatim ide preko Kosova i na kraju stiže u Niš. Druga ruta kanabisa švercuje se iz Albanije, pa preko Prizrena. U Beograd kanabis stiže i preko Bosne, tačnije Tuzle. Marihuana iz Srbije krijumčari se dalje u Severnu Evropu preko Mađarske.

Kokain

Ključni gradovi preko kojih se obavlja šverc kokaina su Beograd, Niš i Čačak. Kokain u Srbiju dolazi preko Grčke, zatim preko Severne Makedonije, potom se krijumčari na Kosovo, tačnije Prištinu i zatim stiže do Niša. Druga ruta šverca kokaina je iz Albanije, grada Elbasan pa preko Kosova preciznije Prizrena. Kokain iz Beograda se krijumčari u Rumuniju, Mađarsku, Hrvatsku, a iz Čačka stiže u Bosnu dok iz Niša opet ide u Prištinu.

Heroin

Heroin iz Srbije švercuje se u Mađarsku, Hrvatsku, Bosnu, tačnije Tuzlu. Heroin koji se švercuje iz Bugarske i Makedonije, dolazi u Srbiju do Niša. Dileri heroin nabavljaju i iz Crne Gore.

Sintetičke droge

Rute kojima se švercuje ova vrsta narkotika kreću iz Beograda, prolaze kroz Čačak i stižu direktno u Crnu Goru. Druga ruta jeste iz Beograda pravo do Kosova, tačnije Prištine. Treća ruta jeste od Beograda do Bosne, pored Tuzle i do Mađarske, na ovim rutama droga kruži. Dolazi i odlazi. Sintetičke droge koje stižu u Srbiju dolaze i iz Bugarske, ali i Mađarske.

