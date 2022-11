Belivuk sa suđenja poslao Zviceru TAJNU PORUKU? Kivan je na vođu, a OVO je razlog

Veljko Belivuk, koji se sumnjiči da je sa Markom Miljkovićem organizovao kriminalnu grupu koja se u Srbiji sumnjiči za najmanje sedam brutalnih ubistava, tokom prethodnog suđenja izjavio je da su i njih dvojica pred hapšenje u februaru prošle godine mogli da "odu u Panamu, ali nisu".

- Ne isključuje se mogućnost da petnaestak dana posle vesti da je u Panami pucano na vođu kavačkog klana, odbeglog Radoja Zvicera, izjava Belivuka nije slučajnost i da je zapravo iz sudnice poslao neku vrstu preteće poruke - kaže izvor upoznat sa prilikama u podzemlju, koji je želeo da ostane anoniman.

Priznao prijateljstvo

Podsetimo, poslednjeg dana septembra u medijima se pojavila vest da je Radoje Zvicer ubijen u Panami, ali je ona ubrzo demantovana.

- Moram svima da kažem da nije Radoje Zvicer ubijen - rekao je 17. oktobra za sudskom govornicom Belivuk navodeći da je tačno da mu je Zvicer prijatelj i da su on i Miljković, neposredno pre hapšenja u februaru 2021. u Beogradu, bili kod vođe "kavčana" na babinama.

- Miljković i ja smo u januaru išli na babine. Mogli smo u Panamu da odemo čarter letom, al nismo, u Srbiju smo se vratili - rekao je Belivuk, u kontekstu "da su hteli, mogli su da pobegnu iz države da ne bi bili uhapšeni".

Bivši operativac Državne bezbednosti Božidar Spasić kaže da ne isključuje mogućnost da je na ovaj način Belivuk zapravo poslao poruku Radoju Zviceru jer sumnja da ga je ostavio na cedilu i da i on može da kaže puno toga.

- Određene izjave koje daju i Belivuk i Miljković su poruke delovima kavačkog klana i samom Radoju Zviceru, koje jednostavno znače "vi ste izbegli hapšenje, nismo sigurni da nas niste namestili". Ovom izjavom, Belivuk je iskoristio sudnicu jer je znao da će na taj način poruka Zviceru da zna gde se nalazi stići do njega. Jasno je da su oni verovatno imali dogovorene maršute ako postane "vruće", kako da pobegnu. Moguće je da su o tome pričali i prilikom poslednjeg susreta u Crnoj Gori, pred hapšenje, kada su bili na babinama koje pominju. Verovatno je plan bio da se u tom slučaju pobegne iz Podgorice u neku zemlju Zapadne Evrope, a odatle u Južnu Ameriku - objašnjava bivši operativac DB.

Lanac negde pukao

Prema njegovim rečima, malo je verovatno da je Belivuk slučajno pomenuo baš Panamu i da sve ukazuje na to da je "lanac negde pukao", pre svega, kako navodi, jer je Belivuku i Miljkoviću postalo jasno da se suočavaju sa kaznom koja znači doživotni boravak iza rešetaka.

- Činjenica je da je kivan na Zvicera, Nikolu Vušovića i druge, za koje smatra da se baškare negde daleko u novcu koji im je on obezbedio dok je on u pritvoru. Sigurno je da se oseća izdano i da tu više nema odnosa "ljubavi" i poverenja koji je postojao. U budućnosti, a to se već nazire i u sudnici, doći će i do pucanja svih odnosa u klanu, a kada se to desi obično se otvori i sazna sve, i ono što se nije znalo - objašnjava Spasić.

