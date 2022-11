NIŠLIJA UNAKAŽEN PRED SVADBU! DOBIO BATINE JER SE JAVIO KOMŠINICI: Kome ti to ćao?

Nišliju (29) brutalno je pretukao osamnaestogodišnji mladić, dečko njegove komšinice i to samo zato što joj se javio na ulici. Momak je osim hematoma i podliva zadobio i prelom vilice zbog čega je u četvrtak operisan na Odeljenju maksilofacijalne hirurgije Klinike za dentalne bolesti.

Mladić je brutalno pretučen nedelju dana uoči svoje svadbe, koja je zakazana za 1. decembar.

"Umesto da se radujemo jer nam se sin sledeće nedelje ženi, mi smo u strahu. Plašimo se šta će biti kada izađe iz bolnice, nećemo smeti samog da ga pustimo na ulicu. U strahu smo i mi i on jer mladić koji ga je napao nije u pritvoru, viđamo ga u kraju”, kažu roditelji mladića.

Nišlija je pretučen 22. novembra oko 20 časova kada je pošao do dragstora, da budućoj supruzi koja je u četvrtom mesecu trudnoće kupi hranu. Čim je izašao iz sokaka u Duvaništu u kojem stanuju, naišao je na komšinicu, koja ima 16 ili 17 godina, i njenog momka koji ima 18 godina.

"Komšinica mu se prva javila sa “ćao”, i on joj je otpozdravio sa “ćao”. Znaju se jer živimo dve kuće od njene, ona se igrala sa našim mlađim sinom dok su bili deca. Kada je krenuo, komšinicin momak ga je zgrabio za ruku i počeo da ga steže. 'Kome ti to ćao, znaš li ti ko sam ja u ovom gradu', upitao ga je. A onda mu je pustio za ruku i udario ga pesnicom po vilici. On je pao u baru, a ovaj je nastavio da ga šutira po glavi. Ima hematome, posekotinu iza uva, imao je i krvarenje iz nosa i ustiju, ali nos srećom nije polomljen, pokazali su snimci. Zbog preloma vilice, morao je na operaciju", pričaju očajni roditelji.

Momak se nakon napada nekako pridigao i vratio kući. Prvog ga je na vratima ugledala buduća supruga koja je trudna i doživela šok zbog kojeg je i sama morala na dodatne lekarske preglede.

"Posle udarca je nekako ustao i došao do kuće. Krv mu je išla na nos i na usta, imao je hematome i čvoruge po glavi, počeo je da otiče, nogavica cela mu je bila mokra jer je pao u baru. Njegova buduća supruga, koja je u četvrtom mesecu trudnoće, doživela je šok kada ga je videla na vratima. To je stres za sve nas, a kamo li za nju koja je trudna. Ima bolove u stomaku, bili smo sada sa njom na kontroli kod lekara. Naš sin je sada dobro posle operacije, ne može da govori ali porukama komuniciramo. Skuplja mu se stalno krv u ustima, nije jeo a ionako je mršav. Ali, kažu lekari da će moći da se oporavi do svadbe koja je zakazana u četvrtak, da će moći da prisustvuje, ali će konci ostati, pričaju potreseni roditelji.

Oni kažu da Stefan nije smeo da prijavi nasilnika, ali da su lekari kada su uočili prelom vilice, po službenoj dužnosti morali da prijave policiji tešku povredu, kako to zakon nalaže.

Niška policija saopštila je da će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv osamnaestogodišnjaka iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

"On se sumnjiči da je preksinoć udario pesnicom u lice i teško povredio dvadesetdevetogodišnjaka kome je ukazana lekarska pomoć u Kliničkom centru u Nišu", saopštila je policija.

