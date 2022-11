'Sutra mi je svadba, strahujem da li ću izdržati do kraja' Ispovest pretučenog mladoženje iz Niša

"Tužan sam i žao mi je što sam ove dane, koji su trebali da mi budu najsrećniji u životu, proveo u bolničkoj postelji. Strepim kako će proteći sutrašnji dan, da li ću moći da izdržim do kraja ili ću zbog bolova morati da napustim svadbeno veselje. Najviše mi je krivo što ne mogu da pomognem svojoj verenici koja je u drugom stanju a mora da se pobrine da sve protekne kako treba. Još ne mogu da poverujem da mi se ovo desilo bez ikakvog povoda, da sam brutalno pretučen i to ispred svoje kuće!", ovako govori dvadesetdevetogodišnji Nišlija S.Ž. kojeg je 22. novembra napao momak njegove komšinice i to samo zato što je u prolazu pozdravio. Nesrećnom Nišliji je tom prilikom slomljena vilica zbog čega je operisan ali je odlučio da uprkos bolovima ne dozvoli da mu ovaj događaj pokvari planove da se sutra oženi.

- Te večeri sam krenuo do dragstora da kupim neke namirnice kada sam primetio svoju komšinicu koja je stajala sa nekim mladićem. Ona mi se prva javila dok sam prolazio kraj njih rečima „Ćao“. Otpozdravio sam joj na isti način kada sam čuo kako joj taj momak govori : - Šta bre ćao? Ona mu se pravdala, objašnjavala mu je da sam joj komšija ali je on nastavio da negoduje. Sve mi je to bilo čudno, kazao sam mu da sam je samo pozdravio ali me je on onda pozvao da mu priđem i pružio mi ruku. Pozdravio sam se sa njim što je on iskoristio da me zgrabi za ruku i dok me je čvrsto držao obratio rečima: "Znaš li ti ko sam ja, jel radiš za nekog, ja sam Miksa Durlanac! Psovao me je, video sam da je spreman da me napadne, pogledao sam taksi vozilo koje je u tom trenutku prolazio a on mi je tada rekao: "Ne gledaj u taksi, neće ništa da te spasi“, opisuje S.Ž. događaje koje su prethodile napadu.

Objašnjava da je pokušao da smiri situaciju ali da se uzalud trudio.

- Molio sam ga da me pusti, objašnjavao da sam samo krenuo da verenici kupim večeru ali je on bio sve agresivniji. U jednom trenutku me je pesnicom udario u levu stranu brade i oborio me na zemlju a onda me nogom šutnuo u predelu leve slepoočnice i uveta. Zatim je kazao: - Briši kući da te ne vidim! Bio sam u šoku, vratio sam se kući, otišao sam sa svojim kod roditelja te komšinice da im kažemo šta mi se desilo a zatim smo obavestili policiju. U bolnici mi je konstatovana teška povreda, operisan sam, još ne mogu da poverujem da mi se to desilo i to baš sada kada treba da se oženim. Uprkos svemu, odlučio sam da neću dozvoliti da mi to pokvari dan koji sam toliko dugo čekao. Nadam se da će ovu ružnu uspomenu potisnuti lepe stvari koje će se dogoditi sutra – zaključio je svoju ispovest nesrećni mladoženja.

Niška Policijska uprava saopštila je da je napadač identifikovan, da se radi o osamnaestogodišnjaku protiv koga je podneta krivična prijava za tešku telesnu povredu u redovnom postupku.

