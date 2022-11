'MOGUĆE DA ĆE BITI ISKLJUČEN IZ ŠKOLE' DIREKTOR ŠKOLE U NIŠU: Otac pretučenog dečaka i sinoć vodio kod lekara!

Učenik (16) drugog razreda koji je juče ušao u učionicu i počeo pesnicama da udara po glavi i telu svog vršnjaka iz susednog odeljenja u Gimnaziji u Nišu, moguće je da bude isključen iz škole.

Vršnjačko nasilje se dogodilo pred kraj velikog odmora oko 9.40 sati, a motiv za ovako brutalan čin ni danas nije poznat. Kako je potvrdio direktor ove gimnazije Nenad Disić utvrđen je treći stepen nasilja koji je po rangiranju i najviši.

- Pokrenut je vaspitno disciplinski postupak protiv đaka koji je udarao svog vršnjaka. Otac pretučenog dečaka je bio danas u školi, a đak nije, iako je insistirao da danas redovno pohađa nastavu. Taj postupak podrazumeva ponovno uzimanje izjava, uvid u medicinsku dokumentaciju i slično, posle čega će se okupiti tim koji može da predloži ukor direktora, ukor nastavničkog veća sa ili bez isključenja. S obzirom na to da je konstatovan treći stepen nasilja, verovatno da će o svemu da odlučuje nastavničko veće. Ako veće odluči da isključi učenika iz škole, ja sam dužan da to potpišem - rekao je Disić za Kurir.

On je rekao da je roditelj pretučenog dečaka i sinoć još jednom vodio sina do lekara gde su konstatovane lake povrede.

- Dete je dobro, to je za nas najvažnije. On jeste kući, iako je želeo da dođe u školu, ali je drugačija odluka roditelja za danas pa ćemo videti za sutra i na dalje. Sledi razgovor obojice đaka, ali i učenika odeljenja sa psihologom i pedagogom. U tom odeljenju će se pratiti situacija do kraja polugađa pa i kasnije - rekao je Disić.

Roditelji pretučenog dečaka nisu hteli da iznesu u javnost svoje viđenje ovog incidenta.

