NOVI DETALJI NESREĆE U SURČINU: Komšije otkrile dve verzije tragedije, svi se pitaju šta je po mraku tražio kod kola

U Vrtlarskoj ulici u Surčinu, rano jutros, pronađeno je telo muškarca A. M. (50) priklješteno ispod automobila. Hitna pomoć je po dolasku na teren mogla samo da kontastuje smrt, a telo je izvučeno uz pomoć dizalice. Kako Kurir saznaje, po komšiluku kruže dve verzije događaja!

A.M. navodno je stradao dok je pokušavao da popravi automobil, ali komšije iz ove ulice se čude zašto je to radio u sitne sate po mrklom mraku, pa Surčinom kruže dve verzije događaja.

Kako saznajemo, komšije sumnjaju da je nastradali muškarac hteo da napakosti svom komšiji, dok je bio u alkoholisanom stanju.

- Čuo sam da je hteo da zameni gumu, pa nije dobro namestio alat. Ako je to bilo u pitanju to može da ima smisla, ali da je popravljao automobil tako kasno, po mraku, to je čudno - kaže izvor Kurira.

Kako nam je objasnio, on je ipak čuo i da A.M. nije priklještio njegov automobil, već komšijin.

- U ulici pričaju da se nije svađao ni sa kim, bar ne da oni znaju, ali da je nastradali čovek imao nameru da komšiji preseče kočnice. Navodno je bio u alkoholisanom stanju i nije uspeo u svojoj nameri i stvar je pošla naopako za njega. Nije presekao kočnice, već hidrauliku, što je i dovelo do toga da automobil padne na njega. Šta je od ta dva tačno, zna samo on - kaže naš izvor.

Prema saznanjima Kurira, ljudi su pokušali A.M. da izvuku ispod automobila, ali nisu uspeli sve dok nisu došle dežurne ekipe i dizalica.

Podsetimo, za nastaradalog niko nema da kaže ružnu reč i svi se pitaju šta se zaista dogodilo. Policija je obavila uviđaj i biće utvrđeni kako je do nesreće došlo.