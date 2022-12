ŽELJNI OSVETE, A ZNALI SU PREVIŠE Propali su u zemlju, a nestanak se dovodi u vezu sa klanom Velje Nevolje

Ljubomir Lainović, Filip Marjanović, Strahinja Marković...Ovi mladići, od kojih je najmlađi imao tek napunjenih 20 godina, čine deo spiska nestalih osoba za kojima se traga već više od dve godine.

Telo, kako se sumnja, Strahinje Beloševca (31) pronađeno je u šumici u centru Aranđelovca, dve i po godine nakon što je prijavljen njegov nestanak. Bliski rođaci sumnjali da je i on bio žrtva ozloglašenog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Beloševac je nestao 12. jula 2020. godine, kada je izašao iz kuće, navodno, da kupi cigarete i više se nije vratio, a od tela koje je pronađeno, ostao je samo kostur i nešto garderobe.

- Pored skeleta pronađene su patike, ranac, kačket i telefon. Ove stvari, navodno je prepoznala Strahinjina porodica, te se iz tog razloga i veruje da je reč o nestalom mladiću - rekao je izvor upoznat sa slučajem i dodao da je pored ostatka tela nađen nož, ali i dve table tableta.

Da li je pronađeno telo od Beloševca ukazaće obdukcija, a on je kako smo ranije pisali na spisku osoba čiji se nestanak dovodi u vezu sa klanom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Za nekoliko mladića kojima se gubi svaki trag 2019. i 2020. godine utvrđeno je da su ubijeni iako njihova tela nisu pronađena, jer je, kako se sumnja, klan Veljka Belivuka uništavao tela.

Spisak osoba koje se vode kao nestale, a koje se dovode u vezu sa ozloglašenom kriminalnom grupom objavljen je nakon hapšenja vođa klana.

Međutim, iako se na listi prvobitno našlo 11 imena, za neke se ispostavilo da su živi, za neke da su žrtve klana, a nekima su i svedoci-saradnici u postupku koji se vodi protiv klana, Srđan Lalić i Bojan Hrvatin, govorili tokom svog svedočenja.

Nestanak Ljubomira Lainovića

Ljubomir Lainović, koji je navodno slovio za glavnog pucača klana Belivuk - Miljković, optuživan je da je presudio nekima od visokopozicioniranih članova Škaljarskog klana, Sumnja se da su ga likvidirali saradnici da slučajno ne bi progovorio o prljavim poslovima koje je grupa objavljivala.

Kako se sumnja, ali i prema rečima Srđana Lalića, Lainović je stajao iza likvidacije ubistva u Atini, odnosno likvidacije visokopozicioniranih članova "Škaljarskog klana" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. godine.

Navodno, prema njegovim rečima, u Atini je problem napravilo to što su Lainović i Brašnjevič, čije ime i dalje nije poznato iako ga pripadnici "kavačkog klana" neretko pominju, potukli u jednom lokalu, a pošto su imali pištolje, uhapšeni su.

- Pušteni su oko sedam dana kasnije. Imao sam informaciju da su nakon puštanja iz pritvora plaćeni oko 100.000 evra. Ostao sam sa njima u kontaktu i ispričali su mi kako su lično likvidirali Dedovića i Stamatovića i još neke detalje, kako su ih našli i pratili... - ispričao je Lalić tokom svog svedočenja.

Bojan Hrvatin, takođe svedok-okrivljeni u postupku koji se vodi protiv grupe Belivuka i Miljkovića, ispričao je tužiocu da je Miljković bio "ubeđen da mora da se smakne Ljubomir Marković Kića".

- To je najbolji način da se sve ostale frakcije na Partizanovoj južnoj tribini, koja je bila razbijena, zaplaše. U njega je pucao upravo Lainović - ispričao je on.

Nestanak Strahinje Markovića

Mladić za kojeg je javnost čula jer se protiv njega vodilo nekoliko postupaka, uključujući i nošenje pištolja, dilovanje droge i falsifikovanja dokumenta, Strahinja Marković, nestao je u junu 2020. godine i od tada mu se gubi svaki trag.

On je navodno sa roditeljima proveo dan nakon čega su oni otišli kući. Ali, sledećeg jutra im je zazvonio telefon. Strahinjina trudna devojka rekla je da ne može da ga dobije na telefon. Oni su krenuli u potragu, ali tada im je Strahinjin drug, Nikola Kačarević pozvao i rekao da je uhapšen, nakon čega su oni poslali advokata u policiju.

Strahinjnin otac Nenad, ispričao je za KRIK da mu je advokat rekao, da mu je osoba koja je radila na prijavnici rekla da je priveden u svojstvu građanina i da ako mu bude potreban advokat - zvaće.

Međutim, Strahinjina majka , otišla je u policiju gde su joj rekli da on uopšte nije priveden, te su oni tada prijavili nestanak svog sina.

Oni su kasnije došli i do saznanja da je "mercedes" koji je koristio bio parkiran ispred kuće Aleksandra Šarca koji je ubijen u sačekuši u oktobru 2020. godine u tržnom centru "Ušće".

Prema njihovim rečima, automobil je bio parkiran "isti dan kada je Strahinja nestao".

- Našao sam njegov telefon i kontaktirao ga. Šarac mi kaže: "Strahinja je parkirao kola juče oko šest sati kod mene i otišao je taksijem’. Ja kažem: "Druže, daj mi na kameri da vidim broj taksija u koji je ušao’, on kaže: ‘Ne radi mi kamera, a ne znam ni da li je otišao taksijem ili peške, da l’ ga je neko čekao’. Sve mi je to bilo sumnjivo“ - priča Nenad Marković.

- Zadnji put kad sam bila u policiji otišla sam sa namerom da vidim je l’ su pregledali kod tog Šarca u ulici kamere. Oni kažu: ‘Nama je Šarac rekao da ne rade’ i ja sam dobila nervni slom - kaže majka za KRIK.

Nestanak Jova Kecmana

Profesionalni trener i vlasnik teretane, Jovo Kecman, nestao je 24. septembra 2022. godine u beogradskom naselju Mali Mokri Lug.

Prema rečima njegovog oca, Mileta Kecmana, Jovo je oko 19 sati izašao iz kuće i rekao da ide do druga u Mali Mokri Lug, te da je sa sobom "u džepu poneo najmanje 16.000 evra".

- Ja sam ranije podigao kredit i pozajmio nešto para kako bih mu dao. Nije mi rekao za šta mu je potrebno toliko novca, a ja ga i nisam pitao jer sam imao poverenja u njega - ispričao je Mile.

Nestanak Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića

Majka Filipa Marjanovića, mladića koji je 1997. godište ispričala je za KRIK kako se sve u njihovom životu promenilu u trenutku kada je iz nehata ubijen Filipov otac 2010. godine. Filip je želeo da postane policajac, ali zbog učestvovanja u tuči i presudi koju je imao to nije mogao. Takođe, on je želeo i da ode u "Legiju stranaca", ali ni tu ga nisu primili. On je tada počeo da radi kao obezbeđenje, što je očigledno bio ulazak u kriminalne vode.

Navodno, on je želeo da se osveti ubicama svog oca koji su međuvremenu pušteni na slobodu. Sa svega 20 godina. u martu 2017. godine, uhapšen u Crnoj Gori zbog pljačke banke. Međutim, nakon manje od dve godine, pušten je kući.

On je i svojoj majci dao telefon sa instaliranom aplikacijom "Skaj" u leto 2019. godine uz reči: "To će stajati lići i na to ću vam se javljati".

- On odlazi ocu na grob 14. septembra i kaže da sutra ide prema Crnoj Gori sa drugom - rekla je ranije Filipova majka.

Ona je tada i ispričala da je odlučila da ih ona vozi jer je dozu mira pronašla u tome što će biti za volanom makar deo puta i što duže sa sinom. Nije ni pretpostavljala da ga nakon toga više neće videti.

Na put je krenuo i Filipov prijatelj, Vukašin Gošović koji je takođe nestao. Ona je tek u blizini granice saznala da će granicu preći ilegalno, te joj je Filip tada objasnio da mu se u Crnoj Gori i dalje sudi za pljačku i da ne želi da ima probleme.

Međutim, dan nakon rastanka, majka se naljutila jer je saznala da se pre puta pomirio sa devojkom za koju je verovala da ima loš uticaj na njenog sina.

- Uzimam taj telefon i krećem da mu kuckam. Moje zadnje poruke su bile: ’Hoćemo li nekad biti srećni? Hoćeš li se nekad opametiti?’ Svašta sam mu napisala, da ne mogu da živim više sa tim. On je samo poslao poruku: ’Mama, u putu sam, javiću ti se’“, ispričala je ona i dodala da sutradan joj je pustio poruku, ali pošto je bila ljuta i besna, nije ni prišla telefonu.

Kada se narednog dana odljutila, bilo je kasno. Filip više nije odgovarao.

- Pustila sam mu poruku – stigla sam. Bila je samo jedna strelica, što znači da poruka nije bila isporučena - rekla je ona. Ispričala je i da joj posebno teško pada to što je njen poslednji razgovor prošao u svađi.

