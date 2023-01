PREVARA OD DVA MILIONA EVRA: Uhapšen deo kriminalne hobotnice u Srbiji (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Posebnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u okviru zajedničkog istražnog tima Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije, uhapsili su 14 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevara i pranje novca.

U okviru zajedničkog istražnog tima Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije, pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za visokotehnološki kriminal, u saradnji sa Posebnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal, identifikovali su počinioce navedenih krivičnih dela u više zemalja - Republika Кipar, Republika Bugarska, Republika Estonija i Republika Srbija. Sumnja se da su osumnjičeni prevarama uz pomoć onlajn platformi i ulaganjem kriptovaluta posredstvom tri firme iz Beograda pričinili štetu državljanima Savezne Republike Nemačke, Кanade, Švajcarske Кonfederacije i Кomonvelta Australije višu od dva miliona evra. Na teritoriji Srbije uhapšeni su N. T. (1980), G. R. (1973), P. B. (1983), M. P. (1992), A. Š. (1995), M. D. (1997), I. M. (1997), К. V. (1993), A. D. (1991), S. M. (1992), U. B. (1996), kao i M. C. (1987), D. F. (1993) i D. J. (1971). Sumnja se da su uhapšeni oštećenima lažno prikazivali da trguju kriptovalutama na pomenutim platformama i da su za to koristili savremene tehnologije, poput programa „Voice spin“. Na taj način oni su, kako se sumnja, omogućili da se lažno predstave podaci na fiktivnim platformama kako bi korisnici bili dovedeni u zabludu da je reč o legalnoj trgovini, iako do trgovine nije ni dolazilo. Oštećeni su ulagali kriptovalute na pomenute platforme, dok su uhapšeni, kako se sumnja, vršili transakcije tih kriptovaluta kako bi sakrili izvorno poreklo prevare. Od osumnjičenih su privremeno oduzeta tri kripto novčanika, dva stana, tri automobila, informatička oprema, kao i 42.150 evra i 95.000 dinara. Određeno im je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.