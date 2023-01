AMERIČKI MEDIJI U ŠOKU! BRAJAN SE BAHATIO KAO MILIJARDER: U kući Volšovih snimljene boce viskija, jedna flaša košta 3.000 dolara

- Vau! 2022... Кakva godina! Pa ipak mi smo i dalje ovde i zajedno! Učinimo 2023. najbolju do sada! Mi smo kreatori naših života... Hrabrost, ljubav, upornost, saosećanje i radost. Ljubav - glasi poruka ispisana sa strane "Lanson" kutije šampanjca.

Fotografija je zabeležena u trpezariji kuće Ane i njenog supruga Brajana Volša i deluje da kutija nije otvarana tokom novogodišnje zabave kojoj je prisustvovao i njihov porodični prijatelj Gem Mutlu.

Mutlu tvrdi da ništa nije ukazivalo na neke nesuglasice među supružnicima.

- Grlili smo se i slavili i nazdravljali. Radilo smo ono što se radi za Novu godinu. Dosta smo se radovali Novoj godini. Nije bilo naznaka bilo kakvog problema - rekao je Mutlu za VBZ-TV i dodao da je sa zabave otišao oko 1.30 ujutru.

PASOŠI NA STOLU

Brajan tvrdi da ga je supruga probudila nešto posle 6 sati rekavši da ima "hitno poslovne obaveze" u Vašingtonu i da je nakon toga krenula na aerodrom. Tada ju je navodno poslednji put video.

Na fotografijama se vide i dva pasoša na stolu.

Policija je saopštila da nema dokaza da je Ana Volš tog jutra uopšte pozvala prevoz ili otišla na aerodrom i navodi da je njen telefon lociran u blizini njene kuće 1. i 2. januara.

