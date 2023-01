U Kraljevu uhapšen muškarac zbog davanja mita

Odeljenje policije za borbu protiv korupcije UKP uhapsilo je u Kraljevu M. P. (45) zbog sumnje da je izvršio krivična dela davanje mita i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, saopštio je danas MUP Srbije.

On je uhapšen po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva, a sumnjiči se da je, nakon što ga je policija zaustavila u Kruševcu dok je upravljao "audijem", ponudio novac saobraćajnim policajcima da ne urade alkotest i ne sačine zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju. Nakon što je policijska službenica odbila da uzme novac, M. P. je počeo da je vređa i ometa u vršenju službenih radnji. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.