STEFAN IZBO MARIJU NASMRT DOK JOJ JE MUŽ BIO U SRBIJI S DETETOM: Poznanici za njega nemaju lepe reči NOVI DETALJI ZLOČINA U ČEŠKOJ

Nišlija Stefan S. (27) uhapšen je u Češkoj zbog sumnje da je nekoliko dana pre Nove godine nožem nasmrt iskasapio Beograđanku Mariju D. (42) u njenom stanu u gradu Brnu.

Zločin se dogodio u Marijinom stanu, u kom je živela sa suprugom i detetom, koji su u vreme njenog ubistva bili u Beogradu.

Specifičan smrad

- Marija je tokom praznika ostala u Češkoj, dok je njen suprug otišao s njihovim detetom u Beograd. Naime, on je morao hitno u Srbiju, pa je to iskoristio da povede i dete da ga vide bake i deke. Međutim, Marija mu se nije javljala tri dana, postao je veoma zabrinut i pozvao je prijatelja da ode do njihovog stana i proveri šta se dešava - kaže naš izvor.

Kako dodaje, prijatelj bračnog para došao je ispred stana i osetio specifičan smrad, pa je pozvao policiju.

- Brnski policajci su 31. decembra provalili u stan i zatekli jeziv prizor. Ubijena je ležala u lokvi krvi nasred stana. Oružje nije pronađeno, ali je imala brojne ubode po telu, a obdukcija je pokazala da je izbodena nožem - prenose češki mediji.

Kako navode, telo je već bilo u fazi raspadanja.

- Istražitelji su pretresom stana, nakon uzimanja DNK tragova, utvrdili da je jedna osoba mogla biti umešana u njeno ubistvo. Naime, utvrđeno je da DNK tragovi odgovaraju osumnjičenom s kojim se nesrećna žena poznavala - navode lokalni mediji i dodaju:

- Osumnjičeni je u to vreme već bio u pritvoru na trežnjenju, jer je uhvaćen pijan. Prvobitno je odbio da sarađuje s policijom, čak se i lažno predstavio, ali nakon što se otreznio i pritisnut dokazima, priznao je da je počinio zločin.

Srbin je, iz zasad nepoznatog razloga, ubio svoju poznanicu, a tereti se za krivično delo ubistvo.

- Dokaz koji, pored ostalih, dokazuje da je Nišlija ubio žrtvu je i to što je nakon ubistva uzeo žrtvinu kreditnu karticu i koristio je u prodavnici - navode mediji i dodaju da mu preti zatvorska kazna od 20 godina:

- Stefanu S. pored krivičnog dela ubistva na teret se stavljaju i optužbe za falsifikovanje i zloupotrebu platnih kartica.

Zajednica Balkanaca

Sagovornik za Kurir kaže da ne zna tačno koliko dobro su se ubijena i osumnjičeni poznavali, kao i koje vrste je bio njihov odnos.

- Upoznali su se verovatno ovako usput, jer je zajednica Balkanaca u Brnu veoma mala i svi se međusobno znaju. Ne znam kako je dospeo u njen stan i šta se zapravo dogodilo, ali je užasno što je jedna majka ubijena na tako surov način - kaže on.

Kako saznajemo, nesrećna žena je već i sahranjena, a svi koji su je poznavali imaju reči hvale za nju.

Poznanici Poznanici osumnjičenog Nišlije kažu za Kurir da je on stigao u Brno pre dve godine. - Navodno, Stefan S. ima kriminalni dosije u Srbiji, ali je uspeo da dođe u Brno, iako je verovatno nelegalno ušao u zemlju, jer Češka ne prima osobe koje imaju kriminalnu prošlost - navodi poznanik i dodaje da je Stefan kratko radio za jednu kompaniju: - Nije se tu mnogo zadržao, dobio je otkaz. Onda je počeo da luta i priča se da prodaje drogu u Brnu, tačnije da diluje marihuanu na ulici.

IT stručnjak U avgustu bila u Srbiji Sudeći po objavama na društvenim mrežama, ubijena Marija D. je bila privržena svojoj porodici - detetu i mužu, a poslednji put u Beogradu je bila u avgustu prošle godine. Između ostalog bila je i na jednom festivalu i činilo se da se odlično zabavlja. Marija D. je bila uspešan IT stručnjak, radila je u jednoj kompaniji, dok je njen suprug pomorac koji plovi celim svetom.

