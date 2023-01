'BRAJAN JE KARMIČKI IMAO KOD MOGUĆNOSTI ZA UBISTVO SVOJE SUPRUGE!' - Numerolog za Pink otkriva: OVO SU SIMBOLIKE KOJE JASNO UKAZUJU NA UBICU!

Brajan Volš ima tri pala Urana u numerološkom kodu i to najčešće ukazuje na sociopate i psihopate, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK Stefan Dragojlović, numerolog.

Dragojlović je rekao da iz numerološko-etičkih razloga ne može da komentariše Anu, jer još uvek ne postoji potvrda da je ona ubijena. Dodaje da će, pošto je naš partner uvek odraz nas samih, da komentariše njenog supruga.

- Brajan koji je rođen 17.08.1976. godine, nosi numerološki broj 3 i čisto da bi potvrdili simboliku, on je i oženio ženu koja ima tri slova u imenu, sa kojom je dobio troje dece. On ima tri pala Urana u numerološkom kodu i to najčešće ukazuje na sociopate i psihopate i mora da se napomene da i sam momenat stupanja u brak, nosi broj 6, i umesto da ta šestica donese simbol ljubavi, otišli smo u šestu Božju zaposvest koja kaže „ne ubij“ – rekao je Dragojlović.

Kako kaže, karmički je imao kod mogućnosti za ubistvo svoje supruge. Dodaje da se to možda moglo izbeći, ali da možda i nije.

Žarko Popović, bivši šef Odseka za krvne delikte policijske uprave za Grad Beograd, rekao je da treba poći od činjenice da taj čovek ima kriminalnu prošlost.

- Bavio se sa trgovinom slika, varao je ljude na tu temu. On je takođe, posle četiri dana prijavio nestanak svoje supruge i to na nagovor kolega. Takođe, pokupovao je i hemijska sredstva za čišćenje, i to za veliku sumu u kešu, što za amerikance nije slučaj – rekao je Popović.

Kako kaže, slagao je policiju gde je to kupio, čak je, dodaje, slagao i da je išao samo da kupi detetu sladoled.

- U njegovoj kući je u podrumu pronađen nož sa vidljivim tragovima krvi, gde treba uraditi dodatne analize. On je zabranio da se od dece uzimaju nalazi krvi, ali tu su majka i rođena sestra, pa neće biti problem da se uzme uzorak – rekao je Popović.

Kako kaže, za Novu godinu je kod njih u poseti bio Anin direktor, gde su se oni, kako objašnjava, preliminarno dogovorili da ona otputuje narednog dana da preuzme novi posao sa decom u drugo mesto, što je možda, kako kaže, kod Brajana izazvalo određenu vrstu besa.

- Kod takvih porodičnih ubistava može doći do sukoba između supružnika, gde se neko povredi bez umišljaja da je ubije. Često umesto da tada pozovi policiju i kažu šta se dogodilo, kada bi i dobili manju kaznu, oni se trude iz straha da sakriju svaki trag. Hoće da unište čak i leš misleći da će tako da prikriju zločin, proglašavajući da je osoba nestala iz kuće – rekao je Popović.

Kako kaže, najlakše je nekoga proglasiti za sociopatu ili psihopatu.

Anita Sinđelić, psiholog, rekla je da kada neko ima psihopatske dominantne crte ličnosti, on nema izražen osećaj krivice, ne empatišu i ne razmišljaju kako se drugi osećaju.

- On nije razmišljao o tome kako će se osećati deca. Oni su skloni laganju, radi nekog ostvarivanja svog cilja, lične koristi, nemaju kontrolu svog ponašanja i svojih impulsa – rekla je Sinđelić.

Ona je na to mogu da se nadovežu i neki drugi poremećaji.

Dodaje da je jako bitno to što se on u studentskim danima javljao dobrovoljno na lečenje.

Kako kaže, to nam govori da je tu verovatno u pitanju nekoliko različitih dijagnoza.



