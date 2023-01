DAVID (13) POGINUO GDE I OČUH: Majka nastradalog dečaka očajna - Teško mi je, jedva se držim

Da je život trenutak uverili su se svi koji su se u nedelju predveče zatekli na Bezdanskom putu u Somboru.

U trenutku se ugasio život trinaestogodišnjeg Davida M., na koga je gotovo ispred kućnog praga, vozeći "fijat pandu" neprilagođenom brzinom, naleteo Andrej G. (22) iz Bezdana.

Vozač je pobegao sa mesta nesreće, ali je uhapšen nekoliko časova kasnije, a mali David, uvek nasmejan i pun života, izdahnuo je u somborskoj bolnici.

- Teško mi je. Jedva se držim - kratko je novinarima kazala dečakova majka Silvija.

David se vraćao od druga, igrali su se posledeg dana zimskog rasputa i pred mrak je krenuo kući.

- Navodno su mu drugari rekli da siđe sa bicikla, da ga gura pored puta jer vozila Bezdanskim putem idu jako brzo. On je to i uradio, ali bahatog vozača nije mogao da izbegne - pričaju komšije ove porodice.

- To je jedna fina porodica, majci Silviji je bio jedinac, a baki Mariji i dedi Stipanu mezimac. Umesto u školu, sada mu spremaju sprovod. Nedavno sam ga video, mahnuo mi je i nasmejao se. I sada mi je ta slika pred očima.

Igrom sudbine, Davidov očuh, kog je dečak gledao kao oca, pre nekoliko godina nastradao je samo stotinak metara dalje, kod silosa na Bezdanskom putu, takođe u saobraćajnoj nesreći.

- Prošle godine se ovde jedan vozač zakucao u banderu, a bilo je još udesa. Ovo je izlaz iz grada i čim prestane ograničenje brzine, ljudi se zaleću i često prebrzo voze - dodaje komšinica Erika.

U Osnovnoj školi "Ivo Lola Ribar" juče je jedna školska klupa u sedmom razrednu ostala prazna.

- Šta da kažemo, od nedelje uveče ne možemo da dođemo sebi. U zbornici se samo o tome priča, a deca su vidno potresena - rekla nam je kratko jedna od Davidovih nastavnica.

- Bio je vredan i lepo vaspitan dečko. Drugari su ga voleli. Nikakvih problema sa njim nije bilo. Zaista smo svi u šoku.

Mesto gde je nastradao David M.



NIJE STAO DA POMOGNE

Andrej G., koji se sumnjiči da je "fijat pandom" pregazio Davida, uhapšen je pet sati posle nesreće i ustanovljen mu je alkohol u krvi, nešto ispod jednog promila, dok je na narkotike bio negativan.

- On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Po nalogu nadležnog Višeg javnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu - saopštili su u Policijskoj upravi u Somboru.

