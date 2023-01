Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, TANJUG AP/GREG DERR/THE PATRIOT LEDGER VIA AP, POOL, INSTAGRAM.COM/ANA WALSHE | |

OGLASILA SE MAJKA ANE VOLŠ NA VEST DA JE BRAJAN OPTUŽEN ZA UBISTVO: Ja u to ne mogu da verujem, nadam se da je moje dete živo!

Anina majka je nakon što smo saopštili da je Brajan optužen, najpre zanemela a zatim rekla da "u to ne može da veruje".

Brajan Volš optužen je za ubistvo svoje supruge Ane, Beograđanke za kojom se traga od 1. januara, najnovija je vest u američkim i srpskim medijima, a njena majka Milanka Ljubičić za Telegraf.rs najpre je zanemela a onda jedva izustila: "Ja u to ne mogu da verujem".

Milanka je nakon kratkog ćutanja, pošto smo joj rekli da je Brajan optužen, rekla da u ovo ne može da veruje, kao što ne može da veruje u sve vesti koje su se do sad pojavljivale na račun njenog zeta.

- Ja u to ne mogu da verujem - rekla je Milanka a zatim nastavila:

- Ne mogu da verujem kao što ne mogu da verujem u sve što se piše. Rekla sam vam danas. Imam nadu da je moje dete živo.

Milanka je rekla da do nje ne stižu nikakve zvanične informacije, osim onih koje vidi u našim medijima. Iako je od nestanka prošlo 17 dana, a više od 20 se nije čula sa ćerkom, veruje da je ona živa.

- Užasno je živeti u neznanju. Ni starija ćerka ništa ne zna. Ne znam ni o unucima ništa. Meni je samo bitno da saznam da je ona živa, to mi je najvažniji cilj i ništa me drugo ne zanima. Ovo što čitam i slušam neću da pričam o tome. Ja verujem da je i dalje živa. I, meni je samo bitno da mi je dete živo i ništa me drugo ne interesuje - rekla je Milanka

Brajan bi u sredu trebalo da se nađe pred sudom u Kvinsu zbog optužbi za ubistvo negove supruge Ane.

Brajan je tokom saslušanja prošle nedelje negirao da je umešan u nestanak njegove supruge Ane.

