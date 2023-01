OTAC (35) ZLOSTAVLJAO, ZANEMARIVAO I TERAO DECU DA PROSE? Jeziv slučaj u Beogradu - najmađi mališan imao sam 6 godina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za suzbijanje maloletničke delinkvencije, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su N. K. (1985) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica i kršenje porodičnih obaveza.

On se sumnjiči da je svoje petoro dece uzrasta od šest do četrnaest godina vaspitno zapustio, zlostavljao i ostavljao bez nadzora, zanemarivao i uskraćivao im pravo na školovanje i redovnu zdravstvenu zaštitu. Takođe, prinuđivao ih da prose novac koji je on koristio za sebe i kako se sumnja, za nabavku psihoaktivnih supstanci. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nekon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. U saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad deca su zbrinuta u ustanovi socijalne zaštite.

