"Mislio sam da je hleb, a onda sam ugledao mrtvu bebu" - Jeziva ispovest Zorana koji je našao telo u zamrzivaču

Zoran M. (62), otac četvoro dece koji je pronašao telo bebe zamotano u peškir i kese u svom zamrzivaču u kući u Zemunu, otkriva detalje ovog jezivog slučaja.

"Čistio sam zamrzivač, bio je pred kvarenje. U ćošku sam video neki smotuljak u peškiru i u nekoliko kesa. Otvorio sam, ličilo mi je na bebicu, tako sam zatvorio i ostavio", kaže Zoran M.

Dodaje da je bio u šoku i da je potom dao deci da jedu i sačekao starijeg sina da se vrati sa posla.

"Bio sam u šoku, u međuvremenu sam dao maloj deci da jedu, oni su bili gladni... nisam smeo ništa da im kažem. Stariji sin je došao s posla, pa smo zvali policiju. Deca inače ne otvaraju zamrzivač, samo frižider", priča on.

Kaže da supruga Lidija ne živi sa njima od maja meseca i ističe da on u toj kući živi od kada je napravljena, 60 i nešto godina.

"Supruga ne živi ovde od maja meseca, a ja živim ovde od kada je kuća napravljena, 60 i nešto godina... Sa suprugom nisam sada došao u kontakt, poslednji put smo se videli kod notara kada mi je trebao letos potpis da vodim decu u Crnu Goru", navodi Zoran.

Na pitanje da li može da pretpostavi čija je to beba, kaže da sumnja da je to - "neko sa strane".

"Ne mogu da pretpostavim, to je neko ko je imao pristup ovde i našao baš moj zamrzivač. Ja sam taj smotuljak video i letos, ali nisam hteo da diram, mislio sam da je hleb... U junu, julu sam video, vadio sam neko meso za ručak, a za to sam rekao da ću da sredim kada budem čistio zamrzivač. Onda sam uzeo da čistim i pobacao neki grašak, boraniju i imao šta i da vidim", navodi on.

Otkriva da su on i supruga imali nesuglasice. Ona se, navodno, viđala sa drugim muškarcima.

"Supruga koja je otišla i ja smo imali nesuglasice, imamo četvoro dece... Ajde mene što je ostavila, manje više, nego decu. Stariji sin je u kontaktu s njom, ja nisam. Razilazili smo se više puta, znala je ranije da svrati, da donese namirnice neke... Živela je tu blizu, sada ne. Ne znam više šta da vam kažem, ne osećam se dobro. Čekam DNK da se uradi, čekam trenutak da mi jave da idem na razgovor...".