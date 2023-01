Verica Petković je u okviru "Novog vikend jutra" a u okviru rubrike "Pisma gledalaca" voditeljki Jvani Jeremić ispričala svoju životnu priču.

- Radila sam na rezačima u firmi. Došla sam u drugu smenu, i na tom jednom rezaču 3 smo bili ja i kolege. Jedan je punio kaćušu, i letva je zapela, rekla sam mu da stane, da je ne pipa, dok ja ne sklonim to, i samo što sam prišla, on je pretpostavljam, i sigurna sam, spustio nogu na papučicu, i meni je letva udarila u glavu, i rasekla mi je dve tetive, prst mi je spao, i ja sada nemam funkciju na ruci - rekla je ona.

Kolega me odvezao u hitnu, tu se stvorio i direktor koji je rekao da nesavesno radimo, nastavlja ona.

- Pitala sam da pozovem supruga da me pozove, on mi nije dao, nego me on vozio, i rekao da ću da dobijem otkaz. Ili ću da radim kako on kaže, ili ću dobiti otkaz. Bila sam šokirana... Odvezao me u Mitrovicu, doktor me pregledao i rekao da pređem u operacionu salu. Operacija je trajala nekih 40 minuta... Onda sam sutradan trebala da dođem da dam izjavu. Ali me on odvezao domah posle, i držali su me do ujutru tamo. Što nije u redu, jer sam ja došla iz operacione sale - rekla je Verica Petković.

Kako je istakla, ona je sve vreme brinula o otkazu jer ima dva kredita, i dvoje dece.

- U izjavi je pisalo da sam se sama povredila, i rekla sam da ne mogu da potpišem, jer mi je ruka u gipsu - dodala je.

Nisam imala vremena da razmislim, ni da pročitam, objasnila je.

- Na doznakama je pisalo da sam se povredila sama, i to van posla - objašnjava ona.

