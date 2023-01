UŽASNI DETALJI ČEDOMORSTVA U ZEMUNU: Sumnja se da je majka ŽIVU BEBU stavila u zamrzivač! Evo gde je bio muž dok se porađala

Žena L. M. (45) osumnjičena je za ubistvo svoje bebe, koju je, kako se sumnja, odmah po porođaju pre sedam godina zamotala u peškir i kese i živu stavila u zamrzivač u kući u kojoj je živela u Zemunu!

L. M., za kojom je policija tragala od četvrtka kada je njen bivši suprug Z. M. dok je čistio zamrzivač u svom domaćinstvu pronašao zaleđeno telo deteta, uhapšena je u ponedeljak i osumnjičena da je svoje novorođenče lišila života u leto 2016. godine.

Traže pritvor

- Sumnja se da je L. M. lišila života svoje novorođenče nepoznatog pola na taj način što je nakon što se porodila na podu kupatila u kući, novorođenče zajedno sa posteljicom umotala u peškir, a potom stavila u više pvc kesa i zatim u zamrzivač u kući bivšeg supruga u Zemunu - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu.

Kako su još naveli iz tužilaštva, osumnjičena je na saslušanju iznela svoju odbranu.

- Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo da se okrivljenoj odredi pritvor da ne bi uticala na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti. Po prijemu odbukcionog zapisnika i utvrđivanja uzroka i vremena smrti, biće odlučeno o daljem postupanju - dodaje se u saopštenju.

Mislio da je vekna hleba

Z. M. je ranije ispričao da mu se učinilo da je u zamrzivaču vekna hleba.

- Hteo sam da očistim taj friz jer su mi dolazili majstori. Na dnu sam video kese i pomislio sam da je hleb unutra. Odmotao sam šest kesa i onda sam video peškir i njega sam odmotao. Prvo sam ugledao glavu i ruke i šokirao se. Zavio sam to odmah i pozvao policiju - ispričao je Z. M. za Kurir.

Podsetimo, jezivo otkriće u zamrzivaču u kući u Zemunu uznemirilo je Z. M., koji tu živi sa svoje četvoro dece sam, otkako ih je L. M. napustila u maju prošle godine. On nam je tada ispričao "da ne želi da upire prst ni u koga, ali da niko sa ulice nije mogao tu da uđe i ostavi bebu u zamrzivaču".

Nakon što su juče stigle crne vesti, Z. M. kaže da se potpuno slomio i da ne zna šta će od sebe.

- Ustao sam i razmišljam da li da se umijem ili ubijem! Ne mogu da dođem sebi nakon što sam video da je moja bivša žena prvo bila trudna, a onda i ubila dete pre sedam godina - kaže potresni čovek i dodaje da mu je život uništen.

- Kad vratim film unazad, ona je u leto 2016. ostala sama u kući, dok smo deca i ja otišli u drugi grad gde imamo kuću. Deca su bila na raspustu, a ona je ostala sama. Verovatno se to sve tada desilo, jer ona nije mogla da se porodi u kupatilu, a da je neko od nas bio tu. Primetili bismo to - kaže on:

- Nisam tada primetio ni da je trudna, a kamoli da se porodila, a nije se ni čudno ponašala koliko se sećam kada smo se vratili sa raspusta.

Čeka se DNK

Neutešni čovek kaže da još uvek nije dobio DNK rezultate koji bi pokazali da li je on otac ubijene bebe.

- Meni je zaista teško i da je beba moja i da nije. Ne mogu da poverujem da je tako nešto uradila i da živi s tim - očajan je Z. M.

Kako kaže, ono što ga je dodatno potreslo jeste i činjenica da je L. M. tri godine nakon ovog jezivog događaja, rodila njihovo najmlađe dete.

