Policija u Požarevcu uhapsila muškarca zbog pokušaja razbojništva

Policija u Požarevcu uhapsila je M. L. (1986) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

On je, kako se sumnja, 25. januara ove godine u večernjim časovima, maskiran i sa nožem u ruci ušao u jednu prodavnicu, ali ga je radnica sprečila u nameri da uzme novac iz kase, nakon čega je pobegao. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, M. L. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana, navedeno je u saopštenju MUP-a.