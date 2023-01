ZLOČIN KOJI JE POTRESAO SVET: Navršava se tačno mesec dana kako je u SAD nestala rođena Beograđanka

Izvor: Novosti, Foto: INSTAGRAM.COM/ANAWALSHE, TWITTER.COM/PRINTSCREEN, TANJUG AP/GREG DERR/THE PATRIOT LEDGER VIA AP | |

U sredu se navršava tačno mesec dana kako je u Sjedinjenim Američkim Državama nestala rođena Beograđanka Ana Volš (39), za čije ubistvo je optužen njen suprug Brajan (47). Za ovih mesec dana policija i nadležno tužilaštvo u Bostonu pronašli su, kako tvrde, niz dokaza koji terete Brajana da je počinio najteže krivično delo, ali ovaj slučaj je i dalje misterija jer Anino telo i dalje nije pronađeno.

Pretpostavlja se da je Brajan nakon što je 1. januara u podrumu kuće koju su iznajmljivali u naselju Kohaset nedaleko od Bostona usmrtio Anu, raskomadao njeno telo, a zatim ga u nekoliko kesa odneo na jednu deponiju. Policija nažalost nije uspela do tih kesa da dođe na vreme pošto su one u međuvremenu već uništene u velikoj pećnici. Međutim, to nije bio slučaj i sa desetak kesa pronađenih na deponiji u blizini kuće Brajanove majke.

Istražitelji su u njima pronašli testeru, krvavi tepih, krpe, zaštitno odelo koje je Brajan kupio dva dana po Aninom nestanku, a na kojem su pronađeni njeni DNK tragovi. Njen nestanak prijavljen je 4. januara i to je učinio vlasnik firme u kojoj je radila. Brajan je ubrzo uhapšen zbog ometanja istrage, ali je nedugo zatim optužen za ubistvo.

Krajem sledeće nedelje on treba da se pojavi pred nadležnim sudom, ali prema onome što za "Novosti" ističu upućeni u američki pravosudni sistem, proći će možda čak i godinu dana dok i zvanično ne počne suđenje i odbrana dobije mogućnost da iznese svoje dokaze.

- Njegov slučaj će morati da bude prosleđen iz Okružnog suda u Viši i to može da potraje i nekoliko meseci. Predmet će tada dobiti svoj broj i biće određen datum suđenja. Sve ovo što se trenutno radi je priprema za glavni pretres - navodi naš sagovornik iz jednog američkog medija, dodajući da je slučaj obiman i da zbog toga sve sporije ide.

Pojedini američki portali i dalje sa velikom pažnjom prate ovaj slučaj, a u nedostatku novih zvaničnih informacija obavljaju ankete među građanima interesujući se šta oni misle o svemu ovome. Neki novinari su ispitivali i stanovnike naselja Kohaset, koji kako su istakli nisu lično poznavali bračni par Volš. Većina njih je rekla da su ih viđali u obližnjem kafiću i piceriji, navodeći da je Ana uvek bila ćutljiva, a da im je Brajan delovao odbojno.

- Da li su pronašli još neke nove kojima bi osnažili optužnicu saznaćemo 9. februara, za kad je zakazan novi pretres pred Okružnim sudom.