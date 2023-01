OTKRIVEN IDENTITET UBICE IZ VETERNIKA: Vlasnik menjačinice mu verovao, a on ga IZBO 20 PUTA - EVO KO JE ON!

Novosadska policija steže obruč oko osobe koja je brutalno usmrtila i opljačkala Jovana Janićijevića (47), kamere snimile zločin.

Policija u Novom Sadu otkrila je ko je ubica vlasnika menjačnice "Jole", Jovana Janićijevića (47) koji je u utorak mučki ubijen u Veterniku, a sigurnosne kamere koje su pokivale ovaj deo novosadskog naselja Veternik snimile su svaki detalj napada, kao i ubicu koji nonšalantno odlazi sa mesta zločina!

Kako Kurir saznaje, Jovan je dobro poznavao ubicu i verovao mu je toliko da mu je otišao na noge i doneo novac koji je navodno trebalo da mu razmeni.

- Oni su dugo sarađivali i Jovan je odlučno poznavao ubicu, slepo mu je verovao. Nikome inače nije dolazio na noge, samo onima sa kojima je bio u najboljim mogućim odnosima - kaže naš izvor.+

Jovan je kobne večeri dobio poziv od svog ubice koji ga je zamolio da se nađu, da bi mu razmenio novac koji mu je bio hitno potreban.

Nož pod grlom

- Jovan je bez razmišljanja seo u auto i sa novcem otišao da pomogne čoveku koga je poznavao i koji mu je bio od poverenja, mislio je da ga on nikada ne bi prešao i zato je pristao da se nađu čak u Veterniku na takvom mestu - objašnjava izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, ubica je sao u auto i mirno se pozdravio sa Jovanom.

- Samo mu je u jednoj sekundi stavio nož pod grlo i tražio da mu preda torbu sa novcem. Jovan je to odbio jer je svoj posao radio pošteno i za to što je imao kod sebe on je uložio mnogo truda da bi stekao. Tada je usledio prvi ubod, Jole je pokušao da se odbrani, ali bezuspešno. Izbo ga je više od 20 puta, a kobni su bili ubodi u srce i pluća - kaže sagovornik i dodaje da se ubica iznenadio što je Jovan pokušao da se odbrani te ga je zato kako krvnički izbo.

Kad je ubio Jovana, on ga je povukao sa mesta vozača.

Krvavi tragovi

- Valjda da bi ljude teže primetili zločin, on je Jovana prevukao prvo sa vozačevog na suvozačevo sedište, a onda ga ostavio da krvav leži pored automobila.

Kako saznajemo, policija je za petama ubici, a njegov identitet im je dobro poznat od ranije.

- Navodno je u pitanju čovek srednjih godina, kojeg zna policija, čitav Novi Sad a i šire - kaže naš sagovornik.

Sahrana

Jovana ispratilo 2.000 ljudi

Prema rečima našeg sagovornika, Jovan je bio omiljen u svom gradu i ljudi su ga poštovali jer je i sam bio pošten čovek. - Niko nema da kaže ružnu reč o njemu, a o tome govori i činjenica da mu je na sahranu došlo oko 2.000 ljudi!

Jovan je znao da sa njegovim poslom dolazi rizik zbog količine novca koju obrće, ali je zbog toga i birao sa kim sarađuje.

- Oni koji su ga poznavali znaju i da je posao radio najpoštenije što je umeo, mislio je i da su drugi takvi, to ga je nažalost koštalo života - zaključuje sagovornik Kurira.

