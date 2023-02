LEKAR NASILNIK IMAO ŽIVOTNU TRAGEDIJU? Kolege otkrile detalje: Imao teško detinjstvo, sestra ga odgojila, ali to nije opravdanje

Kolege uglednog lekara N. O. (48), koji je uhapšen zbog sumnje da je brutalno pretukao suprugu I. O. (42) u porodičnom domu u Zemunu, šokirane su činjenicom da je počinio ovo krivično delo.

Nasilje u porodici, podsetimo, desilo se juče oko 17 sati u porodičnom domu lekara N.O. koji je nakon verbalnog sukoba zverski pretukao suprugu koju je udarao i drškom od pištolja. Žena je od jezivih udaraca zadobila teške telesne povrede, a između ostalog polomljena su joj četiri rebra, nadlaktica i ima hematome po celom telu.

- Šokirani smo kada smo videli da je N.O. pretukao svoju suprugu! Nadali smo se da je u pitanju neka greška, ali smo se kasnije uverili da je ipak on u pitanju. To je čovek koji je bio maksimalno posvećen poslu i porodici i da ga pozovete u pola noći ili dana bio je spreman da pomogne, nasmejan i ljubazan - kažu kolege uhapšenog lekara koji inače radi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Kolege uhapšenog doktora kažu za Kurir da im N .O. nikada nije delovao kao neko ko je spreman da uradi tako nešto.

- Zanemeli smo i nekako se međusobno pitamo da li smo mi ikada videli neku nasilnu crtu kod nhjega, ali na to pitanje definitivno imamo odričan odgovor jer je on sebe i porodicu stavljao iznad svega i delovali su srećno - kažu kolege i dodaju da je lekar imao težak život.

- Ostao je bez roditelja i odgojila ga je sestra, ali to nije opravdanje za ovo što je uradio. Ovo je za osudu!

Podsetimo, poznati lekar je juče uhapšen, a sutra bi trebalo da bude saslušan u Trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu koje i vodi istragu protiv njega zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

- Žrtva je nakon nasilje u policiji izjavila da je preživela torturu dugu 27 dana jer je njen suprug bio na bolovanju zbog zdravstvenog problema - kaže izvor iz istrage i dodaje da je supruga opisala detalje jučerašnje drame, ali i tokom tih dana.