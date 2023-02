OVO JE UBICA PENZIONERA NA VRAČARU! Žena koja mu je čistila stan ga navodno ubila u samoodbrani, tvrdi da je primoravao na seksualne odnose

F. Z. (39) uhapšena je zbog sumnje da je ubila Dragana V. (70) u stanu u Ulici Sime Igumanova na Vračaru. Telo sa ubodnim ranama od oštrog predmeta pronašao je rođak nastradalog čoveka, koji je odmah pozvao policiju.

Uhapšena je priznala da je ubila Dragana, a kao motiv ubistva navela je da ju je on primoravao na seksualne odnose, pišu mediji.

- Fatima je navodno čistila stan kod starijeg čoveka, te je brzo locirana. Ona je ispričala svoju verziju priče, a to je da je u jednom trenutku došlo do sukoba, kao i da je on nasrnuo na nju kako bi imali seksualne odnose. Nakon toga mu je ona zadala nožem smrtonosne povrede po telu, nakon čega je očistila nož i pobegla. Sve ove tvrdnje se još uvek ispituju - navodi sagovornik portala i dodaje da se ne isključuje mogućnost da je motiv bilo i koristoljublje.

Vrata stana su zapečaćena, a telo Dragana V. je odvezeno na obdukciju.

Komšije iz zgrade u kojoj je penzioner živeo navode da su u šoku nakon saznanja da je Dragan ubijen.

- Videli smo da su ga stavili u crnu kesi i odveli pogrebnim kolima na obdukciju. Čuli smo da je bilo krvi po stanu i da je čovek bio krvav - kažu žitelji zgrade u kojoj je nađeno telo i dodaju:

- Bio je miran čovek. Otkad ga znam, bio je u penziji, jedino zbog toga ako ga neko nije ubio, ali opet naša zgrada ima i sigurnosna vrata i ne može da se uđe tako lako, možda je tog ko mu je naudio poznavao - rekle su komšije ranije.

Jedna komšinica je rekla da su svi u zgradi uplašeni. Dragana su pronašli na podu stana u krvavoj odeći.

- Viđali smo neku ženu da dolazi kod njega, ali ne znamo da li je to ta. Nije se čula nikakva svađa. Dragan je stalno pričao o ćerkama i unucima, bio je veseo čovek - zaključuje ona.