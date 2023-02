'HTELI SU ZLATO I NOVAC POKOJNE MAJKE' Ovo je motiv JEZIVOG UBISTVA u Paraćinu?

Marko P. sa sestrom Milicom, pokušao da ubije oca, dok je u policiji priznao ubistvo maćehe u selu Trešnjevica.

Mladić nema dosije, a izvori tvrde da mu je smetala veza maćehe i oca. Ubo je oca nožem više od 40 puta, dok ga je sestra držala. Otac je uspeo da pobegne kod komšija i pozove policiju. Delo je za sada kvalifikovano kao ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu.

Komšinica iz sela kaže da su Marko P. i njegova sestra problematični i da ih je majka napustila. Kaže i da je Milica P. ranije tukla svoju maćehu. Miloš, kojeg su sin i ćerka napali, bio je u zatvoru zbog ubistva taksiste u Beogradu 1970. godine

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, prokomentarisao je za medije ovo nezapamćeno porodično nasilje.

- Rekao bih da je to iz nekog koristoljublja. Mi kao roditelji pravimo grešku kada govorimo da ćemo im mi sve stvoriti. Oni su ostali u kući, majka im je preminula, a maćeha je ta koja je prva nastradala. Posle su pridržavali i oca da njega likvidiraju - rekao je.

Violeta, ćerka ubijene Marine kaže da su posle ubistva isprevrtali celu kuću, da su sve izlomili u kući.

- Zvala sam je više puta, nije mi se javila posle toga. Tetka me je pozvala i rekla da je čula od komšije da je ona zaklana i to je to. To je sve što mogu da kažem. I nadam se da će sve ovo da se završi da im bude doživotno, da plate za svaku suzu moje majke - rekla je ćerka pokojne Marine.

Marković je potom izneo svoje pretpostavke u vezi s motivom ovog gnusnog zločina.

- Motiv je bio novac i zlato. Oni nisu ništa radili i trebao im je. Takođe, oni smatraju, kako sam ja čuo i kako sam obavešten, da oni imaju svoje prirodno pravo na ono što je njihova majka stekla sa njihovim ocem u braku. Tako da su oni tražili ono što njima pripada - rekao je Marković i dodao:

- Njihovom ocu će ceo život ostati ovo u sećanju. Tvoje dete da to uradi. Pitanje je takođe da li su deca uračunljiva. Po meni ovo sigurno nisu uračunljivi ljudi uradili, niko normalan to ne može.

