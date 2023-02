Đorđa sam volela kao sina, a on mi ubio dete! Potresne reči majke ubijene devojke iz Grocke!

Moja Nevena je u petak otišla kod Đorđa da pokupi stvari, da se mirno razvedu, verovala mu je da je neće povrediti, a on joj je oduzeo život, priča Ivana Bekić, čiju je ćerku Nevenu (20) ubio muž Đorđe Pavlović (27), posle čega je i sebi presudio Zeta Đorđa volela sam kao sina, jer ga je i moja ćerka Nevena volela, a on joj je oduzeo život...

Iako su bili u fazi razvoda, Nevena je verovala Đorđu da je neće povrediti. Otišla je u petak kod njega da pokupi svoje stvari, a on je iz pištolja pucao u nju...

Ovo priča očajna Ivana Bekić iz Beograda, čiju je ćerku Nevenu (20) ubio muž Đorđe Pavlović (27) u iznajmljenoj kući u Grockoj, nakon čega je i sebi presudio.

Porodična tragedija dogodila se u petak oko 17.20 u kući na uglu Kosmajske i Ulice Vučka Milićevića. Đorđe je pucao u bivšu ženu i sebe iz službenog pištolja, pošto je radio kao policajac u beogradskom naselju Kaluđerica.

- U petak sam osetila da nešto nije u redu... Znala sam da Nevena tog dana treba da ide kod Đorđa da pokupi stvari i da se definitivno raziđu. Slala sam joj poruke, na koje mi nije odgovarala, ali nisam htela da je zovem da joj ne napravim neki problem - priča potresena majka.

Ivani ipak nešto nije dalo mira, pa je najpre zamolila Neveninu kumu da ona pokuša da stupi u kontakt sa Nevenom, ali je i to bilo bez uspeha.

- Na kraju sam pozvala bivšeg muža, Neveninog oca Gorana, i zamolila ga da ode do kuće u Grockoj u kojoj nam je ćerka živela sa Đorđem, da proveri da li je dobro. Srce mi se pocepalo kada mi je javio šta se dogodilo... Slomila sam se od šoka i bola, nisam smogla snage da odem do te kuće gde mi je dete ubijeno - objašnjava Ivana.

Prisećajući se početka Nevenine veze sa Đorđem, Ivana kaže da tu od početka nešto "nije štimalo", ali da nije želela da se meša u ćerkin ljubavni život.

- Početak te veze naizgled je bio divan, voleli su se, poštovali, međutim, on je ubrzo počeo da je odvaja od porodice i prijatelja, bio je bolesno ljubomoran... Kad god sam probala joj ukažem na neke stvari, Nevena mi je govorila: "Znam, majka, ali ja njega volim." I volela ga je... Pod njegovim pritiskom ona je sve ljude koji su je voleli odbacila od sebe, čak i najbliže prijatelje. Kao da je venula pored njega, a bila je mlada, puna života - priča Ivana i dodaje da je Đorđe jednom prilikom čak i fizički nasrnuo na Nevenu kad mu je u januaru rekla da hoće razvod:

- To se dogodilo 20. januara ove godine. Tada ga je konačno ostavila, promenila prezime na društvenim mrežama i počela da gradi novi život. Nije htela da ga prijavi za nasilje, jer je znala da bi mu to napravilo problem na poslu, ali i kod njegovih roditelja. Duša moja mala, i tada ga je štitila...

Nakon njihovog rastanka Ivanin odnos sa ćerkom se nekako popravio i ponovo su se zbližile.

Ivana: Budite podrška svojoj deci

Ivana Bekić apelovala je na sve roditelje da pronađu način da u svakom trenutku budu podrška svojoj deci.

- Savetujte ih, budite uz njih, ta podrška im mnogo znači, na svojoj koži sam to osetila... Moja ćerka je otišla na neko bolje mesto sa saznanjem da sam joj uvek bila oslonac i da sam je volela više od sebe same - naglašava Ivana.

- U tih dvadesetak dana uživala sam u razgovorima sa Nevenom. Shvatila je da joj je mama uvek mislila samo dobro... Šalile smo se, planirale razne stvari... A onda ju je on uoči tragedije pozvao da dođe u kuću u kojoj su živeli i da pokupi svoje stvari... Bila je ubeđena da je Đorđe neće povrediti i eto šta se desilo... Nakon tragedije niko iz Đorđeve porodice nije mi se javio, ali nema ni potrebe. I oni boluju za svojim detetom... Sada je kasno za priče. To je izgleda bila sudbina moga deteta. Neka joj je laka zemlja - kaže Ivana.

Potresna poruka

Nevenina majka se juče potresnom porukom oprostila od ćerke i na društvenim mrežama:

"Oduzeo mi te je neko ko nije imao pravo na to. Dušo moja, anđele moj, radosti moja... U majkinoj duši si bila, tu ćeš i ostati... Neka te anđeli čuvaju, a ti čuvaj mesto za svoju majku. Nadam se da to neću morati dugo da čekam. Svrati mi u snove ponekad, čekaću te. Voli te majka iako više to nikada neću moći da ti kažem..."

Podsetimo, Đorđeve komšije ispričale su u petak posle tragedije da su u jednom trenutku iz njegove kuće čule žustru svađu. Nevena je vikala: "Hajde, pucaj ako smeš, pucaj...!", nakon čega su odjeknula tri hica.

