DOŠAO KOD NJE DA PRIČAJU POSLE RASKIDA PA JE UBIO I ZAKOPAO U SOBI! Komšije otkrile može biti motiv jezivog zločina kod Subotice

Miroslav P. (45) juče je uhapšen zbog sumnje da je ubio svoju partnerku Mariju J. (65) u mestu Donji Tavankut kod Subotice, a njeno telo sakrio u pod sobe!

Kako piše Kurir, sve se desilo u Marijinoj kući kada je Miroslav došao da sa njom popriča o njihovom emotivnom odnosu.

- Oni su bili rastavljeni već neko vreme. Marija nije bila preterano druželjubiva, ima možda par ljudi u selu sa kojima može da sedne i popije kafu, ali vrlo retko. Dok je on svima dobro poznat - kaže Marijina komšinica.

Prema njenim rečima Miroslav je, zajedno sa bratom, bio poznat po krađama u selu.

- Kad bi bila neka okupljanja ili kad bismo išli u crkvu nedeljom, ako nekome nestane novac, znalo se na koga sumnjamo. Nijedan posao zbog toga nije mogao da zadrži, a ona je bila penzionerka, onako, poštena žena. U njene izbore nije niko ulazio iako smo svi znali da joj uzima penziju za svoje potrebe - kaže nam jedan komšija.

Prema njegovim rečima, Marija i Miroslav su se rastali, ali je on došao kod nje da popričaju.

- Samo on zna šta je tu bilo, ali kažu da je hteo da se pomire jer je ostao bez novca. Sirotu je zakopao u sobi, ne znam kako se to otkrilo, ali komšijama je bilo čudno što je nismo viđali ni u prodavnici - kaže on.

Ipak, prema rečima jedne meškanke, pored novca mogući motiv ubistva je i to što Miroslav nije mogao da se pomiri sa tim što ga je Marija ostavila.

Pravi motiv ubistva utvrdiće istraga, a nakon saslušanja osumnjičenog Miroslava do četvrtka, u Višem javnom tužilaštvu, znaće se i više o okolnostima teškog ubistva u inače mirnom malom selu Donji Tavankut.

