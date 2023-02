'SVE ĆU DA VAS ZAKOLJEM' Užas na porodičnom slavlju: Božidar (31) sa nožem u ruci pretio majci i sestrama

Božidar (31), sa nožem u ruci, oko 2.30 sati u porodičnoj kući u okolini Кriževaca pretio je smrću majci i dve sestre.

Prema optužnici koja je podignuta protiv njega, on se tereti da je u januaru ove godine oko 2.30 časova „da bi uplašio majku i sestre, sa nožem u ruci pošao prema njima i rekao im da će ih sve zaklati, da više ne bira ko mu je majka a ko sestra".

To im je izazvalo opravdan strah za život i bezbednost. Stoga je drugom ozbiljno pretio da će on i njegovi bliski ljudi biti ubijeni, navodi državno tužilaštvo u optužnici.

Božidar, zvani Boško, priznao je izvršenje krivičnih dela na saslušanju kod državnog tužioca.

- Bili smo na rođendanu moje sestre, svi smo pili, a otac mi je prigovorio da me hrani i da spavam sa njim, što me je bolelo. Bio sam revoltiran, pa sam hteo da napustim slavlje, ali su me majka i sestre sprečile u tome i gurnule me.

Na to sam pobunjeni uzeo nož i rekao im da ću nekoga da zakoljem. Ali to sam rekao samo da me ostave na miru, nakon čega sam izašao napolje. Nisam imao nameru da nikome naudim - branio se.

Državno odvjetništvo za njega u optužnici traži uslovnu kaznu zatvora od godinu dana.

