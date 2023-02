'IZ VUKIĆEVE GLAVE JE PRSKALA KRV, VIDEO SAM OČIMA' - Lalić opisao užas u 'klanici', pa spomenuo DNK tragove

Kada su u pitanju drugi tragovi krvi, Lalić je rekao da mu za većinu nije poznato kako su nastali, ali je istakao da bi trag pored frižidera "mogao da bude trag, ukoliko je neko neoprezno otvarao vrata frižidera u kom su se nalazili sokovi i voda"

Srđan Lalić, okrivljeni svedok u slučaju Belivuk na suđenju u Specijalnom sudu govorio je ove nedelje o krivičnim delima klana koja su počinjena na stadionu Partizana, ali i u kući strave u Ritopeku. Oba dana spominjao je ubijenog Lazara Vukićevića, opisivajući na koji način ga je klan mučio i kako je njegova krv prskala.

On je juče objasnio da se, iako su zaštitili sve i čistili posle ubistava, na jednom od zidova ipak našao DNK Lazara Vukićevića, a kao razlog je naveo da je krvario iz glave i da je imao dugu kosu, te je ostao trag krvi jer gornji deo zida nije bio dobro zaštićen plasitkom.

On je danas opširnije govorio o tome gde se nalazilo Vukićevićevo telo i na koji način je došlo do toga da ostanu tragovi krvi.

Na pitanje optuženog Marka Miljkovića gde je video krv koja prska iz Vukićevićeve glave, Lalić je odgovorio da je to bilo na zidu naspram vrata i da je to video svojim očima.

- Sudija, Lalić je pričao kako je sve temeljno čistio. Ako je čistio nešto što nije video, što ne bi očistio ovaj trag koji je video? Znači, sudija, on ništa nije video - rekao je Miljković.

Za tragove krvi na zidovima skrivene prostorije Lalić je prokomentarisao da bi to, ukoliko je u pitanju desni zid, mogli da budu tragovi krvi Lazara Vukićevića.

- Tragovi krvi Lazara Vukićevića koje sam tada video su bili ovako u koncentrisanoj grupi, kao što je prikazano na fotografiji. Trag njegove krvi ostao je na zidu blizu slivnika. Na fotografijama se vidi prostor na koji je bio polegnut Lazar Vukićević kada je unesen u garažu. Bio je licem ka podu, paralelno sa desnim zidom - rekao je Lalić.

Lalić je skrenuo pažnju na udubljenje na vratima garaže i istakao da je ono nastalo prilikom otmice Vukićevića. Takođe je napomenuo da je na ulazu u garažu ostao veći trag njegove krvi. Upravo na tom mestu je, kako je Lalić ranije svedočio, onesposobljen Lazar Vukićević.

- Krenuo sam da prilazim, nisam video da Vukićević u desnoj ruci drži pištolj, prekriven rancem koji je bio u levoj ruci. Miloš Budimir ga je udario u lice, a on je pucao u Budimira. Savladao sam Lazara. Pao je licem ka betonu, ja sam bio preko njega i držao sam njegovu ruku u kojoj je držao poštolj. Govorio sam da reaguju. Draganić nije reagovao, ali drugi su krenuli da ga šutiraju i gaze po glavi. Ostao je bez svesti. Kad sam osetio da ne drži čvrsto pištolj, uzeo sam ga. Ubrzo je došao Marko Budimir. Oko Lazarove glave je bila velika lokva krvi - rekao je ranije okrivljeni svedok.

Tada je dodao i da je Miloš Budimir, nakon što je Vukićević unet u garažu, revoltiran što je pucano na njega, građevinskim ćekićem Vukićeviću smrskao prste.

- U ormaru sa desne strane, koji sam spominjao, a koji se vidi na slici nalazio se veći deo oružja, a možemo da vidimo i mašinu za tabletiranje pokojnog Mihajlovića. Vidimo i crnu stolicu na kojoj je Lazar Vukićević proveo neko vreme, a takođe i Milan Ljepoja, to je onog čega se zasigurno sećam - objasnio je Lalić.

Kada su u pitanju ostali tragovi krvi, Lalić je rekao da mu za većinu nije poznato kako su nastali, ali je istakao da bi trag pored frižidera "mogao da bude trag krvi, ukoliko je neko neoprezno otvarao vrata frižidera u kom su se nalazili sokovi i voda".

Takođe je dodao i da je podove u kući brisao, iako se tragovi nisu videli, da bi osigurao da se negde ne zadrži DNK žrtava.

- Kada se izađe iz garaže, posle usitnjavanja tela i odlaganja u džakove, može da se desi da ostanu krvavi tragovi na obući i budu preneseni do kupatila. To je razlog zbog kog sam ja prebrisao podove. To možda nije bio vidljiv trag, ali sam brisao da ne bi ostao neki DNK - rekao je Lalić posmatrajući fotografiju traga.

