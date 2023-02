MESI NEMA MNOGO PRIJATELJA, OD FUDBALERA SAMO DVOJICU: Njih je pozvao na večeru i obojica sa sa njim igrali za BARSELONU (FOTO)

Međutim, neke stvari ipak dođu do medija, ma koliko skrivane. Lionel Mesi u nedelju je spektakularnim golom iz slobodnog udarca u 95. minuti doneo pobedu PSŽ protiv Lila (4:3).

Dobio je ovacije navijača, a stručni štab Parižana častio je fudbalere sa dva slobodna dana. Argentinac je odmah sa porodicom otputovao u Barselonu i iskoristio priliku da se vidi sa prijeteljima.



Na večeru, u svoju kuću u Barseloni pozvao je dvojicu bivših saigrača sa kojima je deceniju delio dobro i zlo na stadionu kamp Nou. Sa suprugom Antonelom Leo Mesi je ugostio staro društvo.

Lionel Messi and Antonela with former Barcelona team mates Jordi Alba and Sergio Busquets. Via Antonela's Instagram. pic.twitter.com/alVCKRdFWc