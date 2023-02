'Bako, Miloš me je tukao i majku mi šamarao': Potresna ispovest prabake ubijene devojčice (2) iz Zaječara

Devojčica umrla za sat vremena u bolnici

Cveta Nikolić, prabaka ubijene devojčice P.V. (2) iz Zaječara tvrdi da je Jelena T. (23) pre tri meseca odvela troje dece i otišla sa Milošem N. (26) .

Njen unuk Nemanja Vladulović, vratio je dvoje dece, ali mu je ćerka ostala kod bivše supruge.

- Jelena nam je odvela decu. Praunuk mi je rekao "Bako, Miloš me je tukao i bacio na krevet zamalo glavu nisam udario". To je dete pričalo i ja mu verujem. On mi je još rekao da je i majku udarao. Da ga je često šamarao...- ispričala je za medije Cveta Nikolić, prabaka ubijene devojčice.

Prema Cvetinim rečima, Miloš je bio nasilnik, ali sad im ništa ne može vratiti devojčicu.

Za uhapšenu Jelenu T. kaže da je "bila ludo zaljubljena u Miloša, pa je sve i trpela".

- Nemam šta lepo o Jeleni da kažem. Otišla je sa švalerom i ne mogu drugačije da ga zovem. Moj unuk je izgubio dete i na lekovima je ceo dan. Samo da je devojčicu uspeo da uzme kod sebe...- kaže Cveta.

Podsećanja radi, Jelena T. juče je oko 15 časova dovela dete koje je bilo u teškom stanju. Na telu su mu bile modrice i podlivi. Devojčica je umrla sat vremena kasnije.

