NOVI STRAVIČNI DETALJI UŽASA KOD ZAJEČARA - Očuh monstrum tukao devojčicu 2 dana zaredom?! TELO BILO PLAVO OD GLAVE DO PETE

Muškarac M. N. (25), rodom iz Vlasotinca, uhapšen je zbog sumnje da je zverski nasmrt pretukao svoju dvogodišnju pastorku u iznajmljenom stanu u Zaječaru dok je njena majka J .T. (23) sve to nemo posmatrala i nije joj pružila pomoć!

Devojčica je preminula u utorak oko 18 sati, a sumnja se da je tučena i dan ranije.

- Monstrum ju je dva dana zaredom batinao. Toliko ju je tukao da je ona sva plava od glave do pete - kaže naš izvor.

Očuhu se na teret stavlja da je izvršio krivično delo nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, dok se devojčicina majka tereti za zanemarivanje i zapuštanje maloletnog lica.

I ranije je tukao

- M. N. se sumnjiči da je u iznajmljenom stanu u Zaječaru, više puta po glavi i telu udario dvogodišnju ćerku svoje vanbračne supruge i teško je povredio, a dete je prevezeno u Zdravstveni centar u Zaječaru gde je preminulo. Majka dvogodišnje devojčice je, kako se sumnja, znala da je njen vanbračni suprug, u prethodnom periodu, tukao devojčicu, ali to nije prijavila policiji - stoji u saopštenju MUP.

Kako navodi izvor Kurira, M. N. je brutalno pretukao ćerku svoje emotivne partnerke samo zato što mu je zasmetao njen plač, a ovo nije bio prvi put da bije i zlostavlja nemoćnu devojčicu.

- Istraga će utvrditi da li je dete prilikom povređivanja udarano delovima nameštaja, stolicom ili nekim drugim predmetom. Takođe, dalja istraga će utvrditi da li je osumnjičeni dete udarao o zid - kaže izvor za Kurir i dodaje:

- DNK tragovi koji su nađeni u stanu ukazuju na to da se iza četri zida dogodio stravičan zločin. Istražitelji su pronašli iščupanu kosicu devojčice, što ukazuje na to je nasilnik bio veoma nemilosrdan prema detu. Nađeni su i dokazi koji ukazuju na to da je dete bežalo od očuha, kao i tragova krvi.

Izvor kaže da je uviđaj u stanu strave trajao više od tri sana, a da su istražitelji pored iščupane kosice pronašli i pocepanu graderobu ubijene devojčice, što ukazuje na to da je ona možda pokušala da se iščupa iz ruku pomahnitalog očuha.

Nažalost, malenoj devojčici nakon brutalnih batina nije bilo spasa.

- Navodno, devojčicu je u utorak u modricama videla tetka, sestra uhapšene majke J. T. Navodno, ona je naterala sestru da odvede dete kod lekara. Dete je sat vremena od prijema u Zdravstveni centar preminulo, a obdukcija je pokazala da ima više teških povreda po glavi, od kojih je jedna bila smrtonosna, kao i rascep jetre i brojne podlive po celom telu - kaže izvor.

"Zašto, čoveče?"

Osumnjičeni M. N. je nakon hapšenja pokušao da se izvadi da je dete palo, ali pritisnut brojnim dokazima on je priznao da je tukao pastorku.

- Prilikom hapšenja majka devojčice je sve vreme plakala, dok je očuh ćutao. Više puta ga je policija pitala: "Zašto to učini, čoveče?!". On je tek nakon poduže ćutnje tiho rekao: "Plakala je. Nerviralo me uvek kad plače. Nisam je mnogo tukao" - kaže za Kurir izvor blizak istrazi.

Komšije ovog para kažu da nisu čuli da se kod osumnjičenih nešto dešava kobne večeri.

- Kod nas je policija došla i pitala šta smo čuli. Nažalost, mi stvarno, valjda zbog pojačanog televizora, nismo čuli ništa. Onda su otišli u njihov stan i tamo se zadržali oko tri sata. Bilo je, čini mi se, više od desetak policajaca i inspektora - kaže nam komšija.

Starijeg unuka je udarao o krevet!

Deda po ocu pokojne devojčice rekao je za Kurir da je kobnog dana trebalo da vidi unuku, ali da mu bivša snajka, tačnije uhapšena J. T., to nije dozvolila.

- Niko od nas nije primetio da je dete zlostavljano, samo komšija. Snaja je izjavila da je beba pala i da je tako umrla - kaže neutešni čovek brišući suze.

On kaže i da J. T. ima još dvoje dece s njegovim sinom, i da su ta deca kod njih.

- Ona ih nije zlostavljala, znala je da bude nemarna, da ih zaključa same u stanu i ode da skita negde, ali ih nije tukla - kaže deda:

- Kada je snajka otišla od mog sina, dvoje dece je pripalo nama, dok je treće dete, devojčica, pripala njoj, i tako je odlučio Centar za socijalni rad.

Naš sagovornik je rekao da je primetio da je uhapšeni M. N. zlostavljao njegovu drugu unučad.

- Udario je starijeg unuka o krvet i o zemlju. Zvali su me da idem da ga pokupim i od tada dvoje dece živi sa sinom i sa mnom. Trebao sam da vidim unuku tog dana, ali mi snajka nije dozvolila. Pre mesec dana sam je poslednji put video, a sada ću je videti u sanduku. Malena je bila prevremeno rođena beba, koja se rodila u osmom meseci i četiri puta je išla za Beograd kako bi je spasili, ali sad nam je dom zavijen u crno.