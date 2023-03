'AKO JE UZEO ZA SEBE, MOŽE BITI OSUĐEN ZA PEDOFILIJU' Advokat i detektiv za Pink o PRODAJI DEVOJČICE U KRUŠEVCU: Već je bilo sličnih situacija...

Policija je u Brusu kod Kruševca uhapsila muškarca (44) zbog sumnje da je prodao ćerku (13) poznaniku (47) iz okoline Bojnika i obojica će odgovarati za krivično delo trgovina ljudima.

Obojica su odranije poznati policiji, otac devojčice uglavnom po nasilju, a protiv kupca devojčice je ranije podneta krivična prijava zbog falsifikovanja rezultata glasanja.

Po nalogu tužioca, policija je protiv njih podnela krivičnu prijavu za trgovinu ljudima, za šta im preti od pet do 12 godina zatvora.

- Nije on tu devojčicu kupio za sebe, već za svog sina koji ima 14 godina. On čak ima i ženu sa kojom ima četiri ćerke koje su udate, kao i tog sina koga je hteo da oženi. Njihova porodica bavi se poljoprivredom i pravi su domaćini, ne možemo da poverujemo da su kupili dete - pričaju zatečene komšije.

- Nije to prva devojčica koju su roditelji udali tako mladu. To se ovde stalno dešava, u našem selu curice rađaju u svojoj 13 godini. Ali eto, od ove porodice to stvarno nismo očekivali - dodaju meštani.

Detektiv Braca Zdravković ističe da pored naših zakona, postoji neka običajna struktura, odnosno prisutna je kod etničkih manjina.

- To se radi kada devojčice budu tog uzrasta. Pravi se svadba. Kupovina bude više simbolična. To su porodice koje se znaju, tu nema problema u smislu da se radi dalja preprodaja. Ovde je sada jako komplokovana priča jer se radi o osobama koje su poznate zakonu - naveo je detektiv.

- U zemlji Srbiji, niko nema prava da kupi nekog. Šta znači to? To znači da devojčica nije ni pitana da li hoće da uđe u brak. Koliko sam ja video, radi se o problematičnim licima. Ne znam čime su se bavili - rekao je on.

Ako je kupio za sebe, to je pedofilija, a ako je kupio za sina, to treba dokazati, dodao je Zdravković.

Advokat Strahinja Milovanović kaže da je u pitanju teška tema. Devojka je, kako dodaje smeštena u Centar za socijalni rad, a daljim analizama utvrdiće se da li je počinilac nad njom izvršio još neko krivično delo.

- Tu nema dogovora, čuli smo da su kao pričalo o dogovorenom braku. Kao advokat, mislim da je to pokušaj da se izvrne prava istina - priča on.

Bilo je sličnih situacija, sudu su tražene dozvole da se sklopi brak među licima koja su mlađa od 18 godina, otkriva advokat.

