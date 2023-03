Vlasnica prodavnice obuće Sanja M. (47) iz Pirota koju je kako se sumnja brutalno iz pištolja ubio Marko M. (55) njen bivši dugogodišnji emotivni partner, inače, vlasnik menjačnice navodno, a kao mogući motiv pominje se raskid!

Zločin se dogodio jutros nasred ulice, dok je nesrećna žena razgovarala telefon i kupovala voće.

- Sumnja se da ubica nije mogao da se pomiri s činjenicom da ga je Sanja M. ostavila nakon dugogodišnje torture i nasilja koje je doživela od njega, pa je nastavio da je proganja - kaže naš izvor iz istrage i dodaje:

- Žrtva je bukvalno učinila sve da se skloni od nasilnika, ali je on pratio, pretio, tukao i to su svi u gradu znali. Ne znam kada je tačno stavila tačku na njihovu ljubav, ali je to verovatno bilo nedavno, čim je sad ubio.

Na društvenim mrežama prijatelji Sanje M. se oprašataju od n je, uz potresbne reči.

- Počivaj u miru draga prijateljice - stoji ispode jedne Sanjine fotografije.

