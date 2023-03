NA OVAJ NAČIN ZA NEDELJU DANA STRADALO ŠESTORO MALIŠANA: Trovanje ugljen-monoksidom ne dešava se samo tokom požara, a ako OVO IMATE U KUĆI, OPREZ!

Udisanje ugljen-monoksida je opasno, a u zavisnosti od unete količine može biti i fatalno. Najčešće trovanje nastupa tokom požara kada ljudi ne stignu da se evakuišu na vreme, ali postoji i niz situacija koje mogu dovesti do toga da se nagutate ovim opasnim gasom. U samo jednoj nedelji u Srbiji je na ovaj način stradalo šestoro dece.

Osim požara, tu su i drugi uzročnici. Recimo, ukoliko ne postoji dobra ventilacija, servisiranje i pravilno održavanje, opasnost može pretiti iz šporeta na drva, grejnih tela na gas, plinskih boca, kotlova, automobila u garažama, neočišćenih dimnjaka, neispravnih ventilacionih sistema...

Budući da se ugljen-monoksid ne može detektovati mirisom, pojava prvih simptoma i njihovo prepoznavanje može vam spasiti život tako što ćete odmah izaći napolje na svež vazduh.

Crna statistika

U jednoj nedelji od posledica izbijanja požara stradalo je čak šestoro mališana u Srbiji. Tako su u porodičnoj kući u Staroj Moravici, selu kod Bačke Topole, nastradali trogodišnja D. I. i njen brat S. I, tek nešto stariji od godinu dana. Oni su, nažalost, podelili tragičnu sudbinu četvoro mališana iz Novog Pazara, koji su na isti način preminuli.

U proteklim godinama imali smo niz nesreća kada je dolazilo do gušenja ugljen-monoksidom i na druge načine. Setimo se nesreće koja se dogodila tokom novogodšinje noći pre dve godine, u mestu Tribistovo, u opštini Posušje, kada je osmoro tinejdžera preminulo od posledica gušenja plinom. Odmah se pretpostavilo da je uzrok tragedije najverovatnije ugljen monoksid iz plinske grejalice.

To nije usamljen slučaj, nekoliko godina ranije čestvorica drugova starosti 17 i 20 godina, iz sela Svojnovo kod Paraćina umrli su u vikendici. Kada su došli u vikendicu uključili su agregat za proizvodnju struje, koji se nalazio u suterenu u prostoriji kraj one u kojoj su boravili. Između se nalazio prozor koji je bio zatvoren, ali se odmah pretostavio da gas mogao da nađe put do žrtava. Kako su pisali mediji oni su tada ložili su i peć na drva, što je takođe izvor ugljen-monoksida.

Još jedan slučaj trovanja ugljen-monoksidom zabeležen je pre dve godine. Tada su mladić D. B. (29) i devojka N. G. (19), čija su tela nađena u garaži u Kostajnici, umrli su od trovanja ugljen-monoksidom. Prema tada nezvaničnim informacijama vozilo je, upaljenog motora, zatečeno u garaži koja se nalazi u donjem dijelu stambenog objekta u izgradnji, dok su vrata garaže bila zatvorena.

Šta se dešava kada se udahne ugljen-monoksid

Kada udahnete ugljen-monoksid, govorimo o nekoj količni koja nije u startu smrtonosna, imaćete vremena da reagujete.

Ukoliko osetite jaku glavobolju, iznenadnu pospanost, vrtoglavicu ili mučninu, potrebno je odmah da izađete na vazduh, a po potrebi pozovete pomoć.

Nakon toga, važno je utvrditi da li u kući ili stanu postoji potencijalni problem odakle dolazi ugljen-monoksid, kako biste sanirali opasnost i bezbedno se vratili kući. Naravno, simptomi su slični i sa drugim zdavstvenim poteškoćama, pa onaj ko je udahnuo ugljen-monoksid često i ne razmišlja o "nevidljivom neprijatelju".

Kako se Beograđanka spasila sigurne smrti

- Bilo je to tokom bombardovanja, ali se tog dana dobro sećam. Često je nestajala struja pa smo nabavili veliku plinsku bocu. Zbog bombardovanja prozore smo zadihtovali, bukvalno ne razmišljajući o tome da ćemo kuvati na plin niti o tome da li je boca ispravna ili nije. Žurila sam da spremim ručak i odjednom sam počela nekako čudno da se osećam, kao kada pada pritisak. Spava mi se, počinje da me boli glava... I nekako zatvorim onaj plin ostavim ručak i izađem na terasu, kada me je video sin odmah je znao o čemu se radi, rekao je diši i sedi na terasi. Stavio je duks preko nosa, ušao u stan i širom otvorio vrata i prozore - počinje priču za "Blic" Mira B. (67) iz Beograda.

Kako kaže spasila se potpuno nesvesno i instiktivno, jer u tim momentima se čovek zbuni.

- Moj sin je tada bio u trećem ili četvrtom razredu medicinske škole i dete je odmah povezalo. Boca je bila neispravna, plus smo sve bili zadihtovali što je doatno napravilo problem. Izbacili smo bocu, muž je odneo tamo odakle je i nabavio. Glava me je bolela danima, nisam mogla da se smirim, nego tada je bilo drugo vreme, druge su nas muke mučile - dodaje naša sagovornica.

Kada udahnemo ugljen-monoksid on iz pluća ide u krvotok i tada počinje problem. Ako odmah ne izađete na svež vazdug i prestanete da udišete ovaj štetni gas, neće se održavati normalna funkcija i krv će izgubiti sposbnost da nosi dovoljno kiseonika kroz organizam i do naših vitalnih organa.

Ako nemamo dovoljno kiseonika, mi se gušimo. Rizik od trovanja je naročito visok kada se kućni aparati koriste u zatvorenom prostoru sa lošom ventilacijom gde nema provetravanja.

Šporet, kotao, grejanje...

Tokom zime postoji širok izbor kada je grenjanje u pitanju. Kalkulacija šta je jeftinije i povoljnije može vas dovesti u problem ako ne koristite ispravno, pa su mere opreza neophodne.

Naime, ako se grejete na drva, morate redovno da čistite svoje domnjake, šporete, kao i velike kotlove tokom zime. Serviseri su jasni, važno je da majstor zna svoj posao i da vam bezbedno spremi kotao za narednu grejnu sezoniu, a dimničara valja pozvati, naročito ako godinama niste pokrenulu neki odžak, što je slučaj sa starim vikendicama.

Saveti servisera

- Trebalo bi na kraju sezone uraditi čišćenje kotla. Mnogi kažu nije potrebno, možda i nije uvek, ali toliko se tu gareži nataloži da nikome na pamet ne bi palo da preskoči jedno čiščenje godišnje, kada bi znali šta je to, a kamoli da to ne uradi godinama. I kada su mali šporeti u pitanju, ljudi nisu svesni koliko se izlažu opasnosti ako im se dim vrati nazad. Na jesen smo imali slučaj čistili smo jedan odžak, i kaže nam žena, pa ja sam non-stop pospana, rekao sam joj, dobro ste samo pospani, i dodao da mora redovno da čisti dimnjak - objašnjava za "Blic" Jovan S, serviser kotlova, koji dodaje da dimnjaci nekada jedva izguraju i jednu sezonu, a kamoli višegodišnje naslaganje gareži.

Toksikolog: Najgore je to što nema miris

Toksikolog dr Radomir Kovačević istakao je da gotovo svi aparati u kući sadrže toksične supstance i da je važno da ih redovno servisiramo.

Poseban problem sa ugljen-monoksidom predstavlja i to što on ne može čulima da se detektuje, pa je najbolje imati aparate koji mogu da utvrde materiju koja je prisutna i u kojoj količini.

- Moram da kažem da ljudski organizam ne može to da detektuje nijednim čulom, ali mogu da se primete prvi znaci na nervnom sistemu, drugi na kardiovaskularnom sistemu. Onda se javlja pospanost, muka, gađenje, povraćanje i na kraju se pada i u komu. Srce počinje da reaguje. Tahikardija i isto se pada sve do komatoznog stanja. U nekim slučajevima nema vremena. Dovoljan je treći udah pri velikoj koncentraciji i pada se u nesvest. Nekada je taj period duži. Traje do osam sati. Kada se ugljen-monoksid udahne, on prođe plućnu barijeru, i kada dođe u kontakt sa krvlju, on odmah uzima mesta u hemoglobinu i vezuje se i to ne samo da je nefunkcionalno, več ide po celom organizmu i ne donosi dovoljno kiseonika - rekao je toksikolog dr Kovačević.

Neki od simptoma trovanja

Malaksalost

Ubrzano disanje

Vrtoglavica

Glavobolja

Kratak dah

Umor

Otežano kretanje

Bol u grudima

Ubrzan rad srca

Zbunjenost

Mučnina i povraćanje

Autor: