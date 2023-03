OTKRIVEN UZROK NESREĆE NA DUNAVU? 4 prijatelja upala u reku, samo jedan uspeo da dođe do obale!

Miloš Marković (37), Nenad Trivković (38) i Milan Nikolić (36) nestali su u mutnom i hladnom Dunavu kod Ade Huje u Beogradu, kada se u subotu uveče prevrnuo čamac na kom su bili sa još jednim prijateljem, Manetom K. (37), koji je jedini uspelo da dođe do obale.

Nezapamćena nesreća dogodila se oko 22 sata u blizini Pančevačkog mosta, a Jedinica za bezbednost na rekama MUP Srbije, od tog trenutka traga za njima na potezu od Ade Huje do Zemuna, odakle su nestali prijatelji.

Loše vreme

- Četvorica drugara su u subotu bila na druženju. Oni su ujturu otišli da roštiljaju na ostrvu Bela stena, a nesreća se desila uveče kada su verovatno krenuli nazad za Zemun. Seli su u čamac "Tri princeze", koji je u vlasništvu Miloša Markovića, koji je navodno i upravljao plovilom. Iz još nepoznatog razloga, čamac se prevrnuo i prijatelji su završili u reci - kaže izvor:

- Vremenski uslovi su bili izuzetno loši u tom trenutku. Duvala je jaka košava, a čamac je plastičan, mali i nestabilan. Talasi koji su uzburkali Dunav otežali su celokupnu situaciju, a bili su visoki i do 10 metara. Temperatura Dunava je sedam stepeni, što je prilično hladno.

Prijatelji su nakon što su upali u Dunav pokušali da se spasu držeći se za jedan prsluk za spasavanje koji je bio u plovilu.

- Čamac se prevrnuo na kilometar od Pančevačkog mosta, a u tom trenutku Milan, Miloš i Nenad uhvatili su prsluk za spasavanje i pokušali da se održe na vodi, dok je Mane K. počeo da pliva ka obali. Reka ga je nosila, ali je on uspeo da se dokopa obale - kaže naš sagovornik i dodaje da je jedan od nestalih muškarac neplivač.

- Mane K., koji je uspeo da pobedi sve neprilike u subotu uveče - velike talase, mrak, hladan i nepredvidiv Dunav i da dođe do obale, odmah je potražio pomoć. Iako izmoren, bez vazduha i promrzao, uspeo je da se probije kroz šiblje i da dođe do nasipa i vikendica. Ljudi su odmah pozvali policiju, a Mane K. je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, odakle je je nakon detaljnih analiza i pregleda pušten na kućno lečenje.

Ranac i odeća

Prema pisanju medija, Mane K. je polciji dao izjavu o tome šta se dogodilo kobne večeri.

- On je sarađivao, dao je sve informacije koje je mogao kako bi njegovi prijatelji što pre bili pronađeni. On je u velikom šoku i ne može da veruje šta se desilo - objašnjava sagovornik.

Rečna policija, Žandarmerija i svi ostali raspoloživi timovi MUP Srbije, kao i prijatelji nestalih, neprekidno pretražuju Dunav.

Potraga za nestalima tokom jučerašnjeg dana

- U nedelju ujutru, navodno, nađeni su delovi plastičnog plovila koji je potonuo, kao i ranac, ali i određeni predmeti i odeća, za koje se sumnja da pripadaju nestalima. Sve to je nađeno baš na mestu gde je isplivao Mane K. - kaže izvor Kurira.

Potraga za trojicom prijatelja nastavljena je i od jutros kako na samoj reci, tako i na priobalju. Sve nadležne jedincie MUP, kao i prijatelji nestalih ne odustaju od potrage.

Kako vreme prolazi sve je manje nade

Beogradski alas Renato Grbić, koji godinama drži restoran ispod Pančevačkog mosta i koji je do sada spasio mnogo ljudi koji su upali u Dunav, kaže za Kurir da su se mladići prevrnuli iz nestabilnog i plastičnog čamca na nekih 100 metara od obale. - Uslovi za plovidbu nisu bili dobri i to ih je koštalo toga da se prevrnu, a i četri krupna muškarca u jednom takvom čamcu, koji je uzak i plitak - objašnjava nam Grbić i dodaje: - Onaj ko zna sve, jeste muškarac koji je uspeo da se spasi i on je taj koji može ispričati kako je došlo do prevrtanja. On dodaje da su svi uključeni u potragu nakon nestanka. - Vatrogasci traže sa kopna gde je nepristupačan teren u blizini obale, a Rečna policija traga sa vode. Takođe, uključeni su prijatelji nestalih svojim čamcima. Brat i ja samo se, takođe, priključili potrazi, kao i ekipa iz Sektora za vanredne situacije - kaže Renato i dodaje da kako vreme prolazi sve je manje nade da su oni živi.