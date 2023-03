Evo gde se nalazi i u kakvom je stanju devojčica (8) koju je otac držao zatočenu na Zvezdari

Njen otac, koji se sumnjiči za nasilje i zlostavljanje, uhapšen je danas i njemu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Devojčica (8), koju je, kako se sumnja, otac držao u kadi i zlostavljao u stanu na Zvezdari nalazi se, kako saznajemo, u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj.

Kako nam je rečeno u ovoj ustanovi, devojčica je primljena radi rehidratacije i realimentacije.

- Ona joj je neophodna zbog stanja teške i dugotrajne pothranjenosti - kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi za Telegraf.rs.

Devojčicu je u stanu držao njen otac Uroš Pašajlić (38) za kojim je bila raspisana potera, a za sve se saznalo juče kada je Ivana L. (45), sa kojom je bio u emotivnoj vezi, sa razbijenim nosem i podlivima ispod oka došla u policijsku stanicu i prijavila ga za nasilje.

Pašajlić je danas pronađen i određeno mu je zadržavanje od 48 sati.

"Ona je došla sva isprebijana i krvava. Prijavila je da ju je Uroš pretukao, da nasilje traje i da je u stanu devojčica koja ima 8 godina i koju drži kao roba. Policija Palilula je otišla na mesto i zatkela strašan prizor. Dete je spaseno, a on je pobegao", rekao sagovornik iz istrage ovog slučaja za Telegraf.rs.

Inače, Uroš Pašajlić (38) za kojim je MUP raspisao poteru zbog sumnje da je godinama držao ćerku (8) kao "roba" u stanu, u kadi, na Zvezdari, kako smo već objavili bio je u zatvoru 2015. godine zbog nasilja u porodici.

- Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu je 29. maja 2015. godine, donela rešenje kojim je odredila pritvor protiv osumnjičenog Uroša Pašajlića zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. Pritvor je određen zbog opasnosti da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticajem na neispitane svedoke - rečeno je iz Prvog osnovnog suda u Beogradu za naš portal.

Podsetimo, devojčica nikada nije bila kod lekara, niti je izašla napolje.

"Devojčica nikada nije bila kod lekara na pregledu, nije krenula u školu, niti je izašla napolje. Komšije dete uopšte nisu nikada videli. Nađena je sklupčana u kadi, dezorjentisana, neuhranjena... Dali su joj neophodnu negu kod lekara i prebačena je u prihvatilište, dakle, nije životno ugrožena. Osim toga, bilo je navoda da se majka deteta pojavljivala oko stana na Zvezdari. Ti navodi nisu potvrđeni, majka je osuđivana, njoj je pravno oduzeto starateljstvo, ona je zavisnik, lišena je mogućnosti da bude "majka" detetu, tako da nadležni nju nisu ni tražili, niti će. Čeka se da on bude uhapšen", rekao nam je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Do sada je Prvo osnovno javno tužilaštvo došlo do saznanja da je devojčica - dete (2015) odlukom suda povereno na staranje ocu, s obzirom na to da je majka ranije bila zavisnik, a da je utvrđeno da je otac podoban roditelj.

U Prvom osnovnom sudu, međutim, kažu da presudom dete nije povereno ocu na samostalno vršenje roditeljskog prava.

Tužbom Gradskog centra za socijalni rad Odeljenje Palilula od 5.aprila 2016. godine traženo je da se N.T. potpuno liši roditeljskog prava, a Uroš Pašajlić delimično u odnosu na maloletno dete L.P. Prvi osnovni sud u Beogradu je dana 15.05.2018. godine doneo pravnosnažnu presudu kojom je delimično lišio roditeljskog prava tuženu N.T, i to prava na čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, upravljanje i raspolaganje imovinom maloletnog deteta, dok je u preostalom delu kojom je traženo da se tužena N.T. potpuno liši roditeljskog prava, a tuženi Uroš delimično liši roditeljskog prava tužbeni zahtev odbijen, a ujedno je odbijen i predlog tuženog U.P. kojim je tražio da sud odredi privremenu meru kojom bi do pravnosnažnog okončanja postupka maloletno dete poverio ocu radi samostalnog vršenja roditeljskog prava.

Odluka je doneta na osnovu nalaza i mišljenja Komisije sudskih veštaka Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” od 31.05.2017. godine iz kog proizlazi da kod N.T. nema namere zanemarivanja roditeljskih dužnosti, dok je tuženi Uroš Pa ocenjen kao adekvatan roditelj koji ima psihološke i materijalne dispozicije za preuzimanje samostalne brige nad maloletnom L.P, kao i da poseduje uslove za život maloletnog deteta u svom domaćinstvu i da je sposoban da stvori materijalna sredstva za odgajanje deteta.

Napominjemo, navedenom presudom maloletno dete nije povereno ocu na samostalno vršenje roditeljskog prava, a iz obrazloženja presude proizilazi da je rešenjem Gradskog centara za socijalni rad-Odeljenje Palilula od 13.07.2016. godine maloletnoj L.P. priznato pravo na smeštaj u ustanovu za zaštitu odojčadi, dece i omladine. Ovo je jedini postupak koji je vođen za vršenje roditeljskog prava nad maloletnom L.P. pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu.

Autor: