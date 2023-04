PINK.RS OTKRIVA: Ovo su bile prve reči UBICE IZ RIPNJA nakon hapšenja: Evo kako je pokušao da opravda zločin - za sve je okrivio NJU (VIDEO)

Svirepo ubistvo tinejdžerke u Ripnju šokiralno je srpsku javnost. Devojčicu N.P. (16) Stojan Ilić (38) silovao, a potom ubio, nakon čega je njeno telo ostavio pored pruge.

Novinar Televizije Pink Mladen Mijatović kaže da je reč o užasnoj tragediji.

- Ne znam šta se dogodilo u glavi tog monstruma da počini takav zločin. Irelevantno je da li ima ćerku, mada jeste još strašnije. On je nožem prvo povredio majku šesnaestogodišnje devojčice koju je zatim ubio, zatim baku i ujaka. Majka i baka imaju teške telesne povrede. Baka ima krvarenje na mozgu, majka nekoliko preloma i povrede unutrašnjih organa. Pretukao ih je i izbo brutalno nožem u porodičnoj kući u kojoj su živeli - rekao je Mijatović govoreći o užasu koji se dogodio juče u Ripnju.

Kako je dodao, nakon toga je devojku odvezao na 4,5 kilometara od te kuće, na nekom nepristupačnom terenu, u nekom šiblju, surovo je ubio, izbo je nožem nekoliko puta po stomaku i grdima.

- Hitna pomoć nije uspela da je reanimira. Nakon toga je pobegao, ali ga je policija brzo locirala i savladala. Predao je i nož kojim je počinjen zločin. Sledi krivična prijava za teško ubistvo, predviđena je kazna doživotnog zatvora. Nadam se da će pravda bar na taj način biti zadovoljena - napomenio je Mijatović koji je izveštavao o ovom užasnom zločinu.

Prema njegovim rečima, motiv zločina se u ovom trenutku ne zna.

- Znamo da je završio neki vid specijalne škole i ima kriminalni dosije zbog krađa i razbojništava. Navodno, on je rekao da je majka devojke obećala da će biti sa njim u vezi, pa nije, pa je on rešio da se osveti - dodao je Mijatović i napomenuo da je to prva zvanična izjava osumnjičenog nadležnim organima.

