OGLASIO SE BRAT OSUMNJIČENOG STOJANA IZ RIPNJA: Pozvao me i rekao 'UBIO SAM TROJE LJUDI', treba da ide na doživotnu robiju!

Jovan Ilić, brat Stojana Ilića koji se sumnjiči da je u ponedeljak ubio devojčicu N.P. (16), za Kurir kaže da osuđuje svog brata koji je počinio zverski zločin.

- Treba da ide na doživotnu robiju i da odgovara za ono što je počinio! Nije smeo tako nešto da uradi. Nakon zločina pozvao me na telefon dok sam bio na poslu i rekao:" Ubio sam troje ljudi!" Zanemeo sam i nisam znao kako da reagujem - kaže sagovornik i dodaje:

- Nikog ne opravdavam, ali ta porodica je uzimala od njega novac i mislim da je pukao i zato je to uradio.

Kako je počeo krvavi pir

Krvavi pir dogodio se juče u Ripnju. Stojan je prvo kako se sumnja ubio devojčicu, a zatim je uleteo u njenu kuću i napao njenu porodicu. Devojčica N. P. (16), preminula je juče u Ripnju nakon što ju je, kako se sumnja, nožem napao Stojan I. (38), zadobila je ubodne rane u predelu vrata i stomaka. Osumnjičeni je pre ubistva, kako se veruje, devojčicu silovao. On se tereti i da je nožem naneo teške telesne povrede majci, baki i ujaku nesrećne devojčice. Telo devojčice pronađeno je na oko kilometar od kuće u kojoj je živela sa porodicom, a motiv za napad i dalje nije poznat. Rođaci i komšije ubijene devojčice kažu da se Stojan ponašao čudno, ali da ništa nije slutilo na tragediju. Prema navodima tetke majke N. P. Stojan se njoj ranije žalio na probleme i govorio joj kako obilazi manastire i vračare. - Žalio se i meni koliko puta da ima probleme. Da ne zna šta da radi, da ide po manastirima, po vračarama... To je meni lično rekao. Ja sam ga savetovala, dala sam mu dobar savet, da se mane toga - rekla je rođaka. Ona je istakla i da je Stojan sa porodicom ubijene N. P. do tada "živeo u miru". - Slagali su se, pili su kafu zajedno, družili su se... Dolazio je tu stalno, i on i sva braća njegova, družili su se svi. To niko nije mogao da pretpostavi - kazala je u suzama naša sagovornica.