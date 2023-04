'UŠLA JE SA NJIM U KOLA JER MU JE VEROVALA' Potresna ispovest dede ubijene devojčice iz Ripnja: Video sam ga kada su ga odvodili, nije se kajao

Taj dan bio je kod nas, pili smo kafu. Sve je bilo normalno, niko nije mogao ni da nasluti da ce se ovako nešto desiti, reči su dede devojčice N. P. koju je, kako se sumnja, Stojan Ilić iz Ripnja silovao pa nožem nasmrt izbo.

Kako navodi deda devojčice, Stojan ima ćerku koja je isto godišnje kao njegova unuka.

- Uhvatio je i ubacio u kola, njih izbo i otišao.. Ja da sam bio tu ubio bih ga odmah - rekao je deda, piše "Blic".

Prema njegovim rečima, porodica devojčice je sa dedom bila u prijateljskim odnosima.

- On se nije družio sa mojom unukom, to je van pameti. Moja unuka u njegova ćerka su išle zajedno u školu. Stojan nije živeo sa ćerkom, ne pamtim kad je dolazila. Moja unuka nikada nije bila kod njega kući - reči su dede devojčice.

Kako deda devojčice objašnjava, Stojan je njegovu unuku odvezao, a ona je u kola ušla jer mu je verovala.

- Bio je dobar dečko, ali ovo je sada... Ja sam mislio i sinoć da ga ubijem. Video sam kada ga je policija vodila, nije se kajao, kakvi taj da se kaje - rekao je deda devojčice.

Kako navodi, Stojan je bio u zatvoru u Valjevu dve i po godine zbog krađe krave.

- Moja unuka je bila prava lutka, koliko je samo bila lepa.. Tek je došla ovde, bila je u Kruševcu tri meseca sa majkom i došla u subotu, da budu tu do Uskrsa. I eto šta se desi - reči su dede devojčice.

Podsetimo, u Stojanov automobil su juče ušli N. P. i njen stariji brat kako bi ih on odvezao do prodavnice da kupe baterije. Navodno, nakon što je brat tinejdžerke izašao iz kola on se zaputio ka šumi gde je nesrećnu devojčicu, kako se sumnja, silovao pa ubio.

Nakon toga, Stojan je, kako se sumnja, ušao u kuću devojčice gde je nasrnuo na njenu porodicu.

Teške povrede zadobile su njena majka i baba, dok je lake povrede zadobio ujak devojčice.

