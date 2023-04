'STRAHUJEM, ALI SE NADAM...' Majka nestalog Aleksandra Jovanovića (18) otkrila šta joj je sin rekao u noći nestanka

"Strahujem, ali se nadam da je moj Saša još uvek živ, majčino srce se nada…" - kroz plač za Informer.rs priča Biljana Vasilić, majka nestalog Aleksandra Jovanovića (18) iz Sremske Mitrovice, za kojim od 15. aprila traga policija.

– Mi smo razvedeni, Aleksandar živi sa ocem, maćehom i sestrom, kod nas je dolazio vikendom, uvek nasmejan, pozitivan. Voleo je da se šali, voleo je društvo, da zajedno popijemo kafu – vidno uznemirena kaže majka Biljana.

Te subote, 15. aprila, Aleksandar je došao kod majke, u kuću u Šećer sokaku, gde Biljana živi sa dvoje dece iz drugog braka. Ništa, kaže, nije naslućivalo tragediju. Te kobne noći kada je nestao, Aleksandar je prema rečima njegove majke rekao da “ide u grad da nađe devojku”.

– On prosto nije takav tip ličnosti da napravi nešto takvo, nikad nisam ni pomislila da bi on mogao ni da pomisli na samoubistvo. Imao je planove za dalje školovanje, maturant je Tehničke škole “Nikola Tesla”, pričao mi je o devojkama, znate kako to tinejdžeri – sad ova, sad ona. Rekao mi je te večeri “Majko, idem u grad da nađem devojku” doteran, nasmejan… Znala sam za tu poslednju devojku iz inostranstva, dopisivao se sa njom, preko interneta su bili u vezi, ne mogu i neću da poverujem da je zbog nje nešto sebi uradio, prosto Saša nije bio takav – ističe naša sagovornica.

Poruke o samoubistvu

– Videla sam te poruke sa društvenih mreža gde on, navodno, preti samoubistvom. Ali, mislim poznavajući ga da se šalio. Tvrdoglav je, mislim da je hteo da napakosti toj devojci, da se ona najedi, tako mislim. Majčino srce se nada da je živ, da samo hoće da se našali sa nama – kroz plač kaže Biljana.

Ni Aleksandrovi drugovi, priča majka, ne mogu da veruju u sumnju da je on skočio sa pešačkog mosta u nabujalu Savu, kod keja.

Očevici, koji su te večeri šetali mitrovačkim kejom, kako nezvanično saznajemo, videli su oko 22 sata u subotu, muškarca u crnoj jakni, kako skače sa mosta.

Ubrzo potom, izronio je iz hladne i brze reke, vikavši: “Upomoć”, ali su ga talasi nabujale Save odmah progutali i telo se više nije pojavilo.

Na društvenim mrežama pojavile su se njegove poruke: “Volim vas, Sava je brza, za dva dana dok me ne nađu… Ko se boji smrti, odo, do mosta.”

Porodica nestalog Aleksandra Jovanovića njegov nestanak prijavila je PU Sremska Mitrovica u nedelju 16. aprila oko 19 sati.

Na njemu je bila siva trenerka, crna jakna i patike.

Od tada policija traga za njim, na terenu su pripadnici Službe za vanredne situacije MUP Srbije, ali potraga za utopljenikom još uvek nema rezultata.

Autor: