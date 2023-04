CRNA STATISTIKA OD POČETKA GODINE U SRBIJI: Ubijeno 13 žena, među njima je i malena Petra (2)

U odnosu na isti period prošle godine, crna statistika značajno se povećala.

"Ove godine, na žalost, ubijeno je 13 žena. Žena treba da prijavi nasilje, ukoliko je to moguće, a ako nema kako, da proba da nađe način. To nije imperativ, jer nema se uvek uslova za to. Nikada, pogotovo po manjim mestima, ne znate ko koga poznaje. Ali, ako ima drugaricu, sestru, blisku komšinicu, to treba reći. Onda se stvara krug ljudi koji će joj pomoći kada treba pomoć. Ako nemaš podršku, nemaš ni gde da odeš. Majke često ne prihvataju svoje ćerke. Češće će da prihvate sinove i njegovu porodicu, jer to im je prezime, slava. Ali ćerku ne, ona je tuđa sreća, ona se udala, ona je izabrala partnera i onda će biti: "Ti si ga birala, evo ti ga sad". Imali smo i te primere kada majka kaže ćerki da može da se vrati, ali bez njegove dece. Šta to znači? Možeš da se vratiš, ali decu ostavi nasilniku? - navodi Vesna Stanojević iz Sigurne kuće.

Navela je šta sprečava žrtvu da ode od nasilnika.

"Prvi je razlog što veruje da će se on promeniti. Drugi razlog je što žene često kažu da zbog dece trpe. Onda kad ih pitate da li su deca srećna u takvim vezama i brakovima, reći će da nisu. Česte su pretnje muškarca da će uzeti decu. To žene vređa i ozbiljno se plaše što ne rade, a on radi i ima prihode ili neki stambeni prostor, i da će zbog toga centri za socijalni rad reći da je on podobniji za roditelja. Bitno je objasniti ženi da nije samo novac razlog da bi se nekome dete poverilo, nego da je tu pod jedan ljubav i toleranicja prema tom detetu. Mnoge žene to ne znaju, misle da može da im se desi nešto što nije baš čest slučaj u praksi. I treći, ili možda prvi, tu ne znate kako da ih poređate, jeste materijalni razlog. Ako žena ne radi, nema gde da se vrati, ako je materijalno zavisna", kaže ona.

Tokom proteklog vikenda dve žene su ubijene.

Gordanu D. (56) nožem je izbo Saša I. (46) iz leskovačkog sela Jarsenovo. Tragedija se dogodila, u petak nešto pre 22 časa, u kući njihovog prijatelja Zorana S. (62) kod koga su supružnici često boravili i navodno brinuli o njegovom narušenom zdravlju.

Njih troje su sedeli u dnevnom boravku Zoranove kuće i razgovarali. Domaćin je otišao da se istušira kada je, kako se sumnja, prvo došlo do rasprave među supružnicima.

Saša je, navodno, ušao u kupatilo i oprao ruke, a Zoranu je rekao da ne ulazi u dnevnu sobu. Nije ga poslušao i na podu je video Gordanu pokrivenu nekim stvarima, a oko nje lokvu krvi. Bio je u bunilu. Nije znao šta da radi. Seo je da se ne bi srušio, a Saša je pozvao policiju i otišao u seosku prodavnicu gde je ispričao šta je uradio.

Gordana je na leđima navodno imala tri ubodne rane, a na glavi povrede nanete pesnicama ili nekim tupim predmetom.

Više javno tužilaštvo u Leskovcu je naložilo obdukciju tela, dok je od osumnjičenog uzeta krv kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola ili opijata. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, dok je istraga o detaljima pod kojim se dogodio ovaj zločin u toku.

