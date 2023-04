'KUME, HOĆU DA UBIJEM VLASTU' Spasojević juče odgovarao na pitanja Miljkovića i tužilaštva: Čekao sam kada će da me otmu

Veljko Belivuk i Marko Miljković su pričali da je Goran Mihajlović bio jedan od ubica Davorina Baltića. To je bio motiv da se on otme i ubije. U tom kontekstu su ga pominjali.

O ovome je juče u Specijalnom sudu u Beogradu govorio svedok - okrivljeni Nikola Spasojević, čije je izlaganje započeto pitanjima specijalnog tužioca Zorana Babića, sudije Vinke Berahe Nikitović, advokata oštećenih, a onda i drugookrivljenog Marka Miljkovića. Kriminalnoj grupi Belivuka i Miljkovića sudi se zbog sedam ubistava, otmica, ali i drugih teških krivičnih dela, a Spasojević se nagodio sa tužilaštvom za organizovani kriminal da priča o krivičnim delima ove kriminalne grupe za manju kaznu.

- Belivuk i Miljković su tražili da ih slikam pored lomače na kojoj je gorelo telo Mihajlovića - ispričao je Spasojević. - Bili su u radničkim odelima, licima okrenuti prema vatri.

Na pitanje o saradnji ove kriminalne grupe sa rukovodiocima u MUP, okrivljeni saradnik je naveo:

- Bili su na vezi sa Aleksandrom Purkovićem, koji je na "skaju" imao nadimak Šerif, kao i sa Aleksandrom Papićem, koji je na ovoj aplikaciji bio King.

Spasojević je odgovarajući na pitanje sudije Vinke Berahe Nikitović rekao da je u grupu ušao kada mu je Miljković rekao da hoće da ubije kuma Vlastimira Miloševića:

- Rekao mi je: "Kume, hoću da ubijem Vlastu. Ili si sa mnom ili si protiv." Sve vreme sam sa njima bio i učestvovao u zločinima iz straha. Plašio sam ih se i izvršavao sam sve što su tražili. To je i bio motiv da se obratim tužiocu i ispričam sva svoja saznanja. A, onda su započeli pritisci na mene, pogotovu kada sam otkazao punomoćje advokatu Dejanu Lazareviću.

Prema rečima Spasojevića, advokat Lazarević ga je tada upozorio "da bude pametan", a Miljković je u pritvoru nastavio da vrši pritisak da ponovo angažuje ovog branioca, inače će "snositi posledice":

- Miljković mi je govorio da će da nas izvuče i da je sve ovo privremeno. Da nismo pohapšeni i da se ovo nije desilo, ja bih izvršio samoubistvo. Nisam više mogao da podnesem to što smo radili i da gledam te morbidarije. Živeo sam stalno u strahu i čekao kada će da me otmu i ubiju, jer sam mnogo znao.

Drugookrivljeni Miljković tokom svog ispitivanja upitao je Spasojevića koliko su mu često pozajmljivali novac, tvrdeći da im je on ostao dužan oko 5.000 evra i da je to motiv što je pristao da svedoči u ovom postupku.

- Eno vam moj "audi" u SBPOK, i tada sam vam ga nudio kako bih otplatio dugove. Jednom si mi pozajmio novac i to 400 evra kada mi je umro otac. Ti si tada biona letovanju u Dominikani sa Lazarom Kosmajcem (sin Dragoslava Kosmajca, prim. aut.). Obojica ste mi izjavili saučešće. Te pare sam ti vratio - rekao je Spasojević.

O tome koliko se plašio Miljkovića i Belivuka, Spasojević je tokom propitivanja nekoliko puta ponovio. Rekao je i da je krivična dela činio iz straha, a ne zbog materijalne koristi. U jednom trenutku dotakao se i svojih razgovora sa Milinkom Brašnjevićem, za koga je rekao da je izvršavao likvidacije za ovu kriminalnu grupu:

- Jednom me je pozvao Belivuk da prebacim Milinka Brašnjevića do ilegalnog prelaza kako bi otišao "preko". Rekao sam mu da se plašim i da ne mogu, on mi je besno odgovorio: "Sada da si blizu mene, oči bih ti iskopao." A, Miljković mi je stalno govorio: "E, kume, još da od tebe napravim ubicu".

Odgovarajući na pitanja Miljkovića, Spasojević je rekao i da je jedno vreme bio vozač i telohranitelj Stefana Đurića Raste, kome je Dragan Sekulić (sada Vlada Georgijev) u to vreme bio menadžer.

Svedok-okrivljeni je napomenuo i da je u grupi jedno vreme vladala atmosfera iščekivanja ko će biti novi ministar policije:

- Belivuk i Miljković su govorili ako dođe ovaj, misleći na Aleksandra Vulina, da možemo da pakujemo kofere i bežimo svi zajedno - pojasnio je Spasojević.

