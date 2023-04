ODAO GA JEDAN DETALJ! Potresna ispovest Jelene iz Leštana kojoj je bivši muž BAGEROM SRUŠIO KUĆU: Varao me pre razvoda, sve je deo plana da bi me iselio!

Jelena Janković iz Leštana tvrdi da joj je suprug bagerom srušio kuću u kojoj živi sa petogodišnjom ćerkom. Međutim, u policiji krivicu je preuzeo njegov prijatelj.

Kuća je gotovo uništena - tako što je sa sve četiti strane probijena i praktično postala neadekvatna za život i jedino što je ostalo čitavo od 130 kvadrata je hodnik. Kuća je zajedničko vlasništvo, građeno dok su bili u braku.

- Meni je tog dana Jovana, njegova ćerka iz prvog braka, javila da su "tata i Miloš srušili kuću". Bila sam šokirana, pozvala sam policiju, došla sam kući posle tri sata jer sam bila na poslu. Videla sam šta je urađeno. Kada sam otišla u policiju da dam izjavu videla sam njegovog prijatelja kako sedi tu, ali nisam znala zbog čega. Kasnije su mi rekli da je priznao krivicu. Zašto? Verovatno je sve deo plana. Možda su mislili da ja to neću javno izneti, da će mi uzeti kuću, izbaciti me, uzeti dete...- kaže Jelena.

Gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić ona je zaključila da je sve to deo plana.

- On je odmah te večeri nazvao socijalnu službu i zabrinuo se gde mu je dete. Iste te večeri. Došao je sa kamionom pretpostavljam firme koju drži njegov prijatelj, dovukao bager i počeli su rušenje. Tad sam se slomila, kad sam videla snima. Ovako sam nekako stoički izdržala, ali to me je slomilo kada sam videla da zidovi padaju - dodala je Jelena na ivici suza. Prema njenim rečima, kuća je zajednička.

Jelena kaže da se od supruga razvela prošle godine zvanično, u januaru:

Pre toga poremećeni bračni odnosi traju dve godine unazad. Čujem da iznosi laži i neistine. Moram da sve da demantujem. Jeste on podneo tužbu za razvod jer sam ja njegovu sekretaricu izbacila iz firme jer je hteo na nju da prebaci dva kamiona i otvori novu firmu kako bi se bavio malverzacijama. Bili su u emotivnoj vezi. Nisam želela da iznosim prljav veš, razveli smo se i želela sam da nastavimo da živimo normalno koliko je to moguće.

- Tukao me, varao...dao mi je otkaz, bio mi je šef. Određivao mi je kada ću i koliko voziti - istakla je Jelena i dodala da ima iz Urgentnog centra sve papire o tome kakve je sve povrede zadobila.

Kako je dodala, to je bilo pre 10 dana, a tukao je tvrdeći da je napala njegovu verenicu.

- Ja sa njom nemam nikakav kontakt, znam da živi sa njim. Moje dete ide ko njih i ja nemam ništa protiv njih. On i ja samo imali usmeni dogovor da dok je zajednička imovina ne dovodimo nikoga sa strane. Ti placevi o kojima priča su naši, samo nisu prevedeni jer je on planirao razvod - ispričala je Jelena.

Kako dodaje, ono što je bilo pre mene - ne želi, ali ono što sam stekla sa njim pripada i mojoj deci.

To znamo samo on i ja

- Njegov prijatelj nije mogao da zna gde su noseći stubovi kuće, ni jedan nije oštećen. On je ovo planirao, jer nije mogao ma drugi način da me iseli. Neću da dozvolim da me blati neko ko je varao i lagao - podvukla je Jelena.

Ona kaže da joj je prećeno i da nikada neće videti dete, zbog čega je krila gde joj se ćerka nalazi.

- On me i dalje prati i uhodi. Ne znam zbog čega, treba li da strahujem za svoj život? - navela je Jelena vidno uznemirane.a

