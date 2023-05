'UBIO MI JE UNUKU I UNUKA, PUCAO IM JE U POTILJAK' Potresna ispovest dede policajca koji je sa sestrom stradao u masakru kod Mladenovca

Oni su tu sedeli i pričali, on im je prišao i upucao ih iz čista mira.

Ubio mi je unuka i unuku, kaže za Blic deda policajca Milana Panića i njegove sestre koji su bili žrtve pomahnitalog ubice Uroša B. Mladić je osim njih dvoje ubio još šestoro ljudi, ranio njih 13, a potom pobegao i potera za njim, koja je počela nešto pre ponoći je i dalje u toku.

- Javili su nam da su upucani, kad smo otišli tamo, bili su mrtvi, pokriveni. Narod se skupio, počeli su da plaču...šta da kažem više - rekao je potreseni čovek.

Kaže i da se njegov unuk nije družio sa ubicom jer je, prema dedinim rečima, on bio "propalitet".

- Oni su sedeli i pričali, on im je prišao... Ovaj jedan mu rekao 'šta radiš to' on izvadio iz kola kalašnjikov i počeo da puca. Jedan komšija što je bio tu sa njima, on je bio ranjen, umro je u bolnici. Još jedna devojka je ranjena, ali je živa - priča deda.

Kako tvrdi, po selu se priča da je sa ubicom u kolima bio još jedan mladić koji je vozio.

- Priča se da su bili prvo u Orašju, pa došli tu. Kažu da mi je unuka i unuku upucao u potiljak, da ga nisu ni videli... - priča potreseni čovek.

pročitajte još Masakr kod Mladenovca nova udarna vest iz Srbije u svetskim medijima

Autor: