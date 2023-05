ISPLIVALE MRAČNE TAJNE IZ ŽIVOTA UBICE IZ MLADENOVCA! U toku je uviđaj, komšije iznele ŠOK TVRDNJE!

Ispred kuće Uroša Blažića, muškarca koji je osumnjičen da je ubio 8, a ranio 14 u dva sela - Orašju i Duboni kod Mladenovca, trenutno se nalazi policija i u toku je uviđaj.

Prema pisanju medija, u dvorištu kuće sede ljudi, a unutra se vrši uviđaj.

Kuća je na tri sprata, a ulicom niko ne šeta, a komšije ubice nisu čak ni u svojim dvorištima.

Komšije o porodici Blažić nema reči hvale.

- Ljudi su dno dna! Cela porodica - majka, otac, valjda ima i brata i snaha i dedu koji sa njima živi su stalno maltretirali. Čovek ima preko 80 godina, sam peške šeta, ode od kuće u voćnjake da pobegne od njih. Sramota me je što su iz ovog sela. Komšija ih je pre nekoliko godina prijavio za pucnjavu, oduzeli su im oružje i vratili posle tri dana. Stalno su pucali, ubijali su komšijske kerove. Uroš je bahato vozio kroz selo, nije mario ko mu ide u susret, svi su morali da mu se sklanjaju - kaže komšija porodice.

Kako dalje tvrde komšije Blažića, Uroš se ni sa kim nije družio u komšiluku.

- Javljao se kako mu dune, stalno je vozio traktor sa slušalicama u ušima. Nisu se ni sa kim družili u komšiluku. Čula sam noćas oko 10, 11 kola, vozač je odrao gume i to je sigurno bio on. Jurcao je gore, dole. Zaspala sam kasnije i komšinica me je oko dva noću zvala da zaključamo kuću - rekla je komšinica Blažića.

Ubio 8, ranio 14 osoba

Podsetimo, Uroš je svojoj krvavi pohod počeo u Orašju kada je izašao iz kola i ispalio rafal oko grupe ljudi koja je sedela oko logorske vatre na pikniku.

Zatim je nastavio krvavi pir i došao do pozicije koja je udaljena nekoliko kilometara dalje i izašao iz kola i pucao u četiri osobe koje su nameštale kapiju na dvorištu.

Potom je opet seo u kola i odvezao se ka centru sela Dubona i opet pucao, gde je ubio dve osobe, policajca koji nije bio na dužnosti i njegovu sestru.

Ubica je zatim pobegao i za njim je tragalo više od 600 pripadnika MUP-a.

Masovni ubica uhapšen je nakon osam sati potrage u Kragujevcu.

