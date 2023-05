'RODITELJI LEŽALI PREKO TELA SVOJE DECE' Svedoci o masakru kod Mladenovca - SCENE KOJE SE NE ZABORAVLJAJU

Nakon tragedije koja se dogodila u u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca, kada je 21-godišnji U.B. ubio osmoro, a ranio 14-oro pucanjem iz vatrenog oružja, u Mladenovcu je muk.

Drugarica dvojice preminulih mladića išla je u školu i družila se stradalim policajcem (21) i poznavala je i njegovu sestru (19), koja je takođe ubijena u sinoćnom krvavom piru, a sa stradalim muškarcem (25) se družila od malena i bio joj je jedan od najboljih prijatelja. Ispričala je šta se tačno dogodilo sinoć, kako su meštani primili ovu vest, kako se ona oseća i kako su tragične vesti saznale njihove porodice.

- Oko 23:30 sam čula tri jaka pucnja, mislila sam iskreno da se nešto slučajno dešava, da se neko porodio, ili slično, međutim, nedaleko od mesta me je zaustavila policija i ispričala šta se desilo, jer nisam čitala vesti i nisam bila pored telefona. Iskreno kada sam sve to čula bila sam uznemirena, ali mi nije bilo ni na kraju pameti da su moji drugovi poginuli. Nisam verovala da se desila takva tragedija dok nisam to lično čula od njegovih bližnjih - kaže ova devojka i dodaje:

On je završio gimnaziju, išao je sa mnom srednju školu i bio je izuzetno pozitivan i vredan momak. Želeo je da pomaže drugima i da bude policajac, tako reći da nas čuva i u tome je noćas sprečen. Bili su na mestu mrtvi, to su jezivi prizori, roditelji su ležali na telima svoje mrtve dece, kukali, jecali. Oni i njegova sestra su uvek bili zajedno, on je nju uvek čuvao i štitio i na kraju su zajedno ubijeni. Iskreno, jako sam uznemirena. Roditelji strahuju i brinu za bezbednost svoje dece, izuzetna je panika među meštanima.

Autor: